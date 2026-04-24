Los nuevos cierres por obras de la Av. Carrera 68: evite contratiempos

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá publicó una guía para que los ciudadanos conozcan los nuevos cierres en la ciudad. Desde el próximo 26 de abril, iniciarán más actividades en la construcción de la troncal de TransMilenio de la Av. Carrera 68.

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La entidad autorizó el cierre total de la calzada de la calle 39F Sur entre carrera 68A y Av. Carrera 68. El cronograma difundido por la Alcaldía indica que las obras iniciarán a las 10:00 p. m. del próximo domingo 26 de abril.

Se espera que las actividades en el punto tengan una duración de dos meses. El horario de cierre estará vigente durante las 24 horas del día. Para gestionar el tráfico en la zona, la Secretaría organizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Según el documento, los vehículos particulares tendrán que realizar varios desvíos para continuar su recorrido con normalidad.

La recomendación de la Secretaría es la siguiente:

Los usuarios que transitan en sentido sur-norte por la carrera 68D y toman la calle 39 sur / calle 39F sur al oriente y Av. Carrera 68 al norte, deberán continuar por la carrera 68D al norte, calle 37B Sur al oriente y Av. Carrera 68 al sur, por donde retornan al norte a la altura de la calle 40 Sur.

Los que circulen en sentido occidente-oriente por la calle 39 Sur / calle 39F Sur, pueden tomar la carrera 68D al norte, calle 37B Sur al oriente, Av. Carrera 68 al sur y, a la altura de la calle 40 Sur, se realiza el retorno para retomar la Av. Carrera 68 al norte.

Los conductores que vayan en sentido norte-sur por la carrera 68A y toman la calle 39F Sur y Av. Carrera 68 al sur, deberán ir a la calle 37B Sur al oriente y Av. Carrera 68 al sur. Los cambios no afectarán a las personas que vayan en sentido oriente-occidente por la calle 42 Sur.

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El tránsito en la ciclovía

Las personas que utilizan la ciclovía dominical y de festivos no tendrán cambios en su recorrido. Para ello, se habilitará un carril sobre la calle 39F Sur entre carrera 68A y Av. Carrera 68, exclusivo para los usuarios del programa.

El tránsito para ciclistas durante los cierres por obras en la Av. Carrera 68. Foto: Secretaría de Movilidad

La recomendación de la Secretaría es que los peatones utilicen los andenes, cruces y sitios destinados para su circulación. Las obras no afectarán la infraestructura existente para los ciclistas y peatones.

Sin embargo, es aconsejable que estén atentos a las señalizaciones de la construcción, auxiliares de tránsito y personal que se encuentre trabajando en esos momentos.