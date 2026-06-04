“Un verdadero viacrucis”: culmina una de las obras con más retrasos y dificultades de la historia de Bogotá

Las obras de la avenida Laureano Gómez (carrera 9), que debieron estar listas en 2020, fueron entregadas a la comunidad por la alcaldía de Carlos Fernando Galán en la mañana de este jueves, lo que permitió habilitar completamente el tránsito vial entre las calles 170 y 193, en la localidad de Usaquén. Detallaron los imprevistos que presentó y las vías alternas que se descongestionarán.

Habilitan la avenida Laureano Gómez, entre calles 170 y 183, para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá

Fue contratada en 2017 y se convirtió en un “verdadero viacrucis”

Galán estuvo presente en la entrega de esta importante obra que estuvo a cargo del IDU. Desde allí, el mandatario detalló que, aunque fue contratada en 2017 y debió estar lista en 2020, apenas ahora pudo ser entregada a la ciudadanía. Además, el alcalde especificó los imprevistos que impedían la ejecución.

“Cuando llegamos, estaba varada por múltiples problemas: temas de redes, hundimientos, entre otros. Resolvimos todos esos problemas y logramos habilitar gradualmente. Hoy, habilitamos el último tramo para saldar una deuda histórica que tenía la ciudad con esta comunidad de Usaquén”, declaró Galán.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de varias obras de la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por su parte, Orlando Molano, el director del IDU, destacó la labor de la Alcaldía al garantizar los recursos necesarios para darle fin a ese proyecto que alegra a la ciudadanía y se convierte en uno de los grandes logros de la actual administración distrital.

La vía habilitada descongestionará varias vías principales

El Distrito explica que la habilitación de este corredor vial descongestiona las arterias principales del norte de la ciudad:

La carrera Séptima

La autopista Norte

La avenida Boyacá

Aseguran que el impacto en estos corredores será “inmediato y profundo” y le permitirá a la ciudadanía ahorrarse entre 35 y 45 minutos en cada viaje. Además, revelaron que este corredor vial rinde homenaje a la biodiversidad de la Sabana a través de 1413 metros cuadrados de murales artísticos a cargo del colectivo Monster Paint.

De acuerdo con el IDU, esta obra logró tener una inversión total que supera los $159.000 millones de pesos, incluida la interventoría.

Av. Laureano Gómez habilitada. Foto: Composición SEMANA | IDU - API

Obras en la avenida 68 están a un 80%: imágenes de cómo van quedando las calles bogotanas

Esta se suma a las 24 obras que ha entregado la actual administración distrital, que son:

Avenida Laureano Gómez (carrera 9) entre calles 170 y 193, entregada en junio de 2026. Av. El Rincón desde cra. 91 hasta la av. Boyacá con cll. 127, entregada en noviembre de 2025. Avenida Mutis entre carreras 114 y 122, entregada en septiembre 2025. Nueva Caracas Sur, entregada en enero de 2025. Av. La Sirena entre av. Boyacá y AutoNorte, entregada en mayo 2025. Corredor canal Córdoba, entregada en diciembre de 2024. Avenida Boyacá entre calles 170 y 183, entregada en diciembre de 2024. Andenes perimetrales al parque Gilma Jiménez, entregada mayo 2026. Mejoras geométricas calle 146 y Toberín, entregada enero 2026. Zonas industriales grupo 1 (21 segmentos viales), entregada en diciembre de 2025. Aceras y ciclorruta AutoNorte entre calles 80 y 128B, entregada en noviembre de 2025. Ciclopuente calle 80 con av. Boyacá, entregada en junio de 2025. Reforzamiento puente peatonal atirantado acceso al portal Norte (nuevos baños y TransMiBici), entregada en diciembre de 2025. Calles comerciales de Engativá fase II, entregada en enero de 2026. Cicloparqueadero Portal Suba, entregada en febrero de 2025. Puente vehicular San Agustín, entregado en diciembre de 2024. Avenida El Tintal Grupo 2 – Guayacanes, entregada en abril de 2024. Avenida Alsacia Grupo 3 – Guayacanes, entregada en abril de 2024. Reforzamiento de puentes G2 (NQS con AutoNorte; cll. 127 con AutoNorte; AutoNorte con 134), entregados en diciembre de 2024. Reforzamiento de puentes grupo 1 (av. Villavicencio con AutoSur y NQS con calle 6), entregados en diciembre de 2025. Ampliación de 6 estaciones de TransMilenio (en troncales Caracas, NQS y Suba), entregadas entre 2024 y 2025. Ampliación de 2 estaciones de TransMilenio (en troncal Norte: 187 y Terminal), entregadas en junio de 2026. Patio La Reforma, entregada en diciembre de 2024. Av. Primero de Mayo (calle 54 sur entre cra. 88c y cra. 89), entregada en noviembre de 2025.