Bogotá

Bogotá abre nuevo tramo de la carrera novena tras seis años de espera: conductores ahorrarían hasta 30 minutos

La nueva vía cuenta con carriles para vehículos, ciclorruta y una amplia zona de espacio público.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 6:50 p. m.
La vía se abre desde las calles 170 y 183.
La vía se abre desde las calles 170 y 183. Foto: Tomada de la Alcaldía de Bogotá.

La carrera Novena, también conocida como la avenida Laureano Gómez, se habilitó a partir de este miércoles 11 de febrero, entre las calles 170 y 183 al norte de Bogotá, de acuerdo con la información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

“Esta apertura, que beneficia a más de 1 millón de habitantes de Usaquén y población flotante, es un paso clave en el compromiso de esta Administración distrital por destrabar obras críticas que impactan la calidad de vida y la infraestructura de la capital del país”, asegura un comunicado compartido por la Alcaldía en su página oficial.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del IDU, Orlando Molano, verifican personalmente el avance de todas las obras de la ciudad.
La Alcaldía de Carlos Fernando Galán presentó el avance de las obras en la carrera Novena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La apertura de este tramo mejora la movilidad en las salidas del norte de la ciudad, uno de los sectores más congestionados debido al alto flujo de carros en la autopista Norte, las calles 100 y 200 y la carrera Séptima.

Movilidad en Bogotá este miércoles, 11 de febrero: fuertes lluvias con granizo dejan carros atrapados en la Autopista Norte

“Además, los ciudadanos de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y Verbenal, comunidades que esperaron seis años por esta apertura, se ahorrarán hasta media hora en sus trayectos“, agrega el informe distrital.

Bogotá

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Bogotá

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Bogotá

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá genera caos: los videos son aterradores

Bogotá

El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

Bogotá

Carlos Fernando Galán anunció el nuevo proceso de licitación para la línea 2 del metro de Bogotá

Bogotá

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

Deportes

Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

Consumo inteligente

Conozca los requisitos para aplicar a los subsidios de vivienda con el programa ‘Mi Casa en Bogotá’

Contenido en colaboración

Ivy Queen, The Cardigans y mucha salsa: así sonará el nuevo Festival Ondas en Bogotá

Así las cosas, la apertura de esta vía incluye 1,3 kilómetros que cuentan con tres carriles vehiculares en sentido norte-sur. Otros 1,3 kilómetros de ciclorruta y un poco más de 15.000 metros cuadrados de espacio público, detalla la Alcaldía.

Desde el 2024, que la administración de Carlos Fernando Galán recibió el proyecto, se llevaron a cabo obras para facilitar la movilidad de las personas. En el tramo se instalaron “16 cámaras de la red matriz de agua potable, sobre la línea Tibitoc-Casablanca“, amplía el informe.

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

“Se tuvieron que realizar maniobras para instalar cámaras de inspección, válvulas y medidores de presión; se construyeron para inspeccionar y explorar el interior de tuberías y conductos“, agrega el comunicado. “Estos trabajos hicieron que la obra se retrasara considerablemente“.

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Esteban Vega

El proyecto aún no está finalizado; actualmente se encuentra en el 97,39 % de ejecución. No obstante, se espera su totalidad el primer semestre de este año. Se están finalizando tres fuentes de obra en la calle 183 con carrera 9, costado oriental. Se están finiquitando los detalles del espacio público y la terminación de la estructura de la vía a lo largo del nuevo tramo.

“La construcción de la avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 193 está a cargo de la Unión Temporal Murcón y continúa en ejecución, con una inversión superior a los $156 000 millones (incluyendo interventoría)“, aseguró la Alcaldía este día.

Más de Bogotá

x

Bogotá abre nuevo tramo de la carrera novena tras seis años de espera: conductores ahorrarían hasta 30 minutos

Estos son los momentos posteriores al ataque sicarial afuera del gimnasio.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

x

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera 7 en Bogotá

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá genera caos: los videos son aterradores

Mesa directiva del Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

Carlos Fernando Galán explica nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro.

Carlos Fernando Galán anunció el nuevo proceso de licitación para la línea 2 del metro de Bogotá

Avance de obras del metro de Bogotá.

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

x

Avanza la recuperación de malla vial en la Carrera Séptima entre la 170 y 134, ¿cuándo terminarán las obras?

El ‘Deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Noticias Destacadas