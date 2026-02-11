Bogotá abre nuevo tramo de la carrera novena tras seis años de espera: conductores ahorrarían hasta 30 minutos

La carrera Novena, también conocida como la avenida Laureano Gómez, se habilitó a partir de este miércoles 11 de febrero, entre las calles 170 y 183 al norte de Bogotá, de acuerdo con la información del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

“Esta apertura, que beneficia a más de 1 millón de habitantes de Usaquén y población flotante, es un paso clave en el compromiso de esta Administración distrital por destrabar obras críticas que impactan la calidad de vida y la infraestructura de la capital del país”, asegura un comunicado compartido por la Alcaldía en su página oficial.

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán presentó el avance de las obras en la carrera Novena. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La apertura de este tramo mejora la movilidad en las salidas del norte de la ciudad, uno de los sectores más congestionados debido al alto flujo de carros en la autopista Norte, las calles 100 y 200 y la carrera Séptima.

“Además, los ciudadanos de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y Verbenal, comunidades que esperaron seis años por esta apertura, se ahorrarán hasta media hora en sus trayectos“, agrega el informe distrital.

Así las cosas, la apertura de esta vía incluye 1,3 kilómetros que cuentan con tres carriles vehiculares en sentido norte-sur. Otros 1,3 kilómetros de ciclorruta y un poco más de 15.000 metros cuadrados de espacio público, detalla la Alcaldía.

Desde el 2024, que la administración de Carlos Fernando Galán recibió el proyecto, se llevaron a cabo obras para facilitar la movilidad de las personas. En el tramo se instalaron “16 cámaras de la red matriz de agua potable, sobre la línea Tibitoc-Casablanca“, amplía el informe.

“Se tuvieron que realizar maniobras para instalar cámaras de inspección, válvulas y medidores de presión; se construyeron para inspeccionar y explorar el interior de tuberías y conductos“, agrega el comunicado. “Estos trabajos hicieron que la obra se retrasara considerablemente“.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Esteban Vega

El proyecto aún no está finalizado; actualmente se encuentra en el 97,39 % de ejecución. No obstante, se espera su totalidad el primer semestre de este año. Se están finalizando tres fuentes de obra en la calle 183 con carrera 9, costado oriental. Se están finiquitando los detalles del espacio público y la terminación de la estructura de la vía a lo largo del nuevo tramo.

“La construcción de la avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 193 está a cargo de la Unión Temporal Murcón y continúa en ejecución, con una inversión superior a los $156 000 millones (incluyendo interventoría)“, aseguró la Alcaldía este día.