¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

En Bogotá continúa la construcción de la línea 1 del metro, que ya es visible a lo largo de la avenida Caracas. A medida que las estructuras del viaducto y las vigas lanzadoras toman forma, resulta más palpable la culminación de una obra que ha modificado de manera significativa uno de los principales corredores viales de la capital.

Según los datos oficiales más recientes, la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá supera el 72 % de avance, con corte a enero de 2026. Para este año se espera un ritmo aún más acelerado de trabajos, especialmente en el corredor nororiental, entre la calle Primera y el sector de Los Héroes, con proyección hasta la calle 80.

La Empresa Metro de Bogotá ha intensificado las labores de armado de las vigas lanzadoras, estructuras principales que sostendrán el viaducto elevado por donde circularán los trenes. Estas actividades hacen que la presencia de la obra sea cada vez más visible para conductores, peatones y residentes que transitan a diario por la avenida Caracas y por otras vías, como la avenida Primero de Mayo.

Aunque las obras son extensas y complejas, el proyecto avanza conforme a su cronograma general, que contempla que la línea 1 conectará el Portal de las Américas, en Bosa, con la calle 72, en el nororiente de la ciudad, y que estaría lista para mediados de 2028. Este corredor contará con 16 estaciones y permitirá reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento en Bogotá, desde el sur hacia una de las zonas de mayor concentración laboral.

El avance de más del 72 % con corte a enero de 2026 demuestra que el proyecto ha progresado de manera sostenida desde sus etapas iniciales. En 2025, por ejemplo, las obras de infraestructura y viaducto avanzaron de forma significativa; desde marzo de ese año, la construcción superó el 50 % de avance general.

A principios de este año, la ciudad dio la bienvenida a su quinto tren desde China; este está conformado por seis vagones y, como los otros cuatro que ya se encuentran en la ciudad, deberá pasar por una fase de alistamiento técnico una vez ubicado en Bosa.

A medida que avanzan las obras del metro de Bogotá, se están recibiendo los nuevos trenes que formarán parte de la operación. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @CarlosFGalan

Aunque el avance de la obra es una buena noticia para muchos ciudadanos, la construcción del metro también ha tenido impactos en la movilidad diaria. Sectores como la Avenida Caracas y otras vías importantes han visto cierres parciales, desvíos y reducción de carriles en algunos tramos para permitir el avance seguro de las estructuras del viaducto.