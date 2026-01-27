Bogotá

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Será una estructura elevada de tres pisos con dos vías y plataformas que permitirán la operación sincronizada de trenes en ambos sentidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 9:17 p. m.
La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía.
La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía. Foto: Alcaldía de Bogotá

La infraestructura de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza a paso firme y uno de los focos de atención es la estación 11, una de las paradas más estratégicas del sistema masivo en construcción.

Así se verían las nuevas estaciones del metro de Bogotá: Alcaldía reveló imágenes de los cambios que proponen
La Alcaldía ya se reunió con el Gobierno.
La Alcaldía ya se reunió con el Gobierno. Foto: Alcaldía de Bogotá

Este nodo, proyectado como un eje multimodal, se ubica sobre la Avenida Caracas entre las calles Primera y Primera B, en el límite de las localidades de Santa Fe y Los Mártires, y se conecta directamente con la estación Hospital de TransMilenio, facilitando la intermodalidad en pleno corazón de la capital.

Más que un simple punto de embarque y desembarque, la estación 11 responde a un diseño ambicioso. Será una estructura elevada de tres pisos con dos vías y plataformas que permitirán la operación sincronizada de trenes en ambos sentidos.

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto
Los cambios no generan la inversión de más dinero.
Los cambios no generan la inversión de más dinero. Foto: Alcaldía de Bogotá

La intención de los planificadores es que este espacio no solo sirva para movilizar pasajeros, sino que funcione como un centro de servicios urbanos.

Bogotá

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

Bogotá

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Bogotá

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Bogotá

Colapso total: Lluvias y granizo en Bogotá hoy, lunes 26 de enero; estas son las vías inundadas que reportan los usuarios por redes

Bogotá

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025

Bogotá

Llegó a Bogotá el quinto tren del Metro: ya está en Bosa y entrará a pruebas antes de rodar por el viaducto

Bogotá

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Bogotá

Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

En sus niveles se integrarán cicloparqueaderos, cafés, restaurantes, droguerías, cajeros automáticos, minimercados, baños públicos y puntos de atención al ciudadano, lo que transformará la experiencia de viaje en un recorrido más cómodo y urbano.

Metro de Bogotá en 2025: estos fueron los avances más importantes de las obras del sistema
La idea de la Alcaldía busca que todo esté acorde con el entorno urbanístico.
La idea de la Alcaldía busca que todo esté acorde con el entorno urbanístico. Foto: Alcaldía de Bogotá

Su ubicación no es casual. Se sitúa en una zona donde confluyen importantes servicios de salud y comercio, a pocos metros de instalaciones como la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI) y del amplio proyecto Ciudad Salud, aprobado por el Concejo de Bogotá y desarrollado por la Secretaría Distrital de Salud.

Este último incluye la renovación de infraestructura hospitalaria de alta complejidad, con unidades como el complejo San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.

La cercanía de la estación promete facilitar el acceso de pacientes, trabajadores y visitantes a estos centros, reduciendo tiempos de desplazamiento en uno de los sectores más densos de la ciudad.

La propuesta está siendo analizada por el Gobierno.
La propuesta está siendo analizada por el Gobierno. Foto: Alcaldía de Bogotá

El desarrollo de esta estación forma parte del ambicioso contrato adjudicado en 2019 al consorcio Metro Línea 1 S.A.S., liderado por CHEC y Xi’an Metro Company Limited, con una inversión de unos 4.400 millones de dólares.

Hasta diciembre de 2025, las obras de la Primera Línea registraban un avance cercano al 70,7%, y se espera que entren en funcionamiento en 2028. El nombre de la estación aún es provisional y se prevé que los ciudadanos participen en su elección final en los próximos meses.

Más de Bogotá

En las imágenes se ve al domiciliario ingresando al conjunto.

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía.

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Compañero del edil de Usaquén fue drogado y robado

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Fuertes lluvias en Bogotá desatan problemas de movilidad.

Colapso total: Lluvias y granizo en Bogotá hoy, lunes 26 de enero; estas son las vías inundadas que reportan los usuarios por redes

Concejal Julián Uscátegui

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025

La suspensión del servicio puede durar entre 4 y 24 horas.

Confirman suspensión de agua en Bogotá del 26 al 29 de enero; afectarán varios barrios de la ciudad: consulte los horarios

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Noticias Destacadas