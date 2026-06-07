La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá está impulsando una nueva forma de planificar el crecimiento urbano de la capital.

La apuesta del Distrito consiste en desarrollar vivienda, comercio y servicios cerca de las estaciones de Metro y TransMilenio para que miles de personas puedan vivir, trabajar y acceder a actividades cotidianas sin recorrer largas distancias.

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El plan para vivir a pocos minutos de estaciones del Metro y TransMilenio

Bogotá avanza en la implementación de un modelo urbano que busca acercar la vivienda al transporte público, al empleo y a los servicios.

La estrategia está impulsada por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de Planeación y TransMilenio.

El objetivo es consolidar desarrollos urbanos en áreas ubicadas a pocos minutos caminando de las estaciones de transporte masivo.

La iniciativa está alineada con conceptos internacionales de planificación conocidos como Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

Es un tipo de modelo que promueve la construcción de vivienda, comercio, oficinas, equipamientos y espacio público alrededor de corredores de movilidad.

Esto, para disminuir la dependencia del automóvil y reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

Según las autoridades distritales, el propósito es que las estaciones dejen de ser únicamente puntos de tránsito para convertirse en verdaderos centros de actividad urbana.

De esta manera las personas encontrarán servicios, oportunidades laborales, comercio y espacios de encuentro cerca de sus hogares.

Más de 900 hectáreas para renovar Bogotá

La estrategia se desarrolla mediante los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS).

Es una herramienta contemplada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que busca aprovechar la infraestructura de transporte para impulsar la renovación de sectores estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con información divulgada por el Distrito, la meta es intervenir más de 900 hectáreas urbanas y beneficiar a más de 60.000 familias.

Para esto, se llevarán a cabo proyectos habitacionales mejor conectados con el sistema de transporte público.

Uno de los primeros desarrollos se ubicará en el entorno de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo, en el suroriente de Bogotá.

Allí se proyecta la transformación de 12.594 metros cuadrados de suelo para desarrollar más de 25.000 metros cuadrados destinados a vivienda, comercio y servicios.

Aprovechando la conexión entre TransMilenio, TransMiCable y la futura Primera Línea del Metro.

Otro de los sectores priorizados es Metrópolis, sobre el corredor de la avenida 68, donde las autoridades planean promover proyectos residenciales de alta densidad asociados a la infraestructura de movilidad que actualmente se construye en la zona.

La estrategia del Distrito busca impulsar proyectos de vivienda, comercio y servicios alrededor de las estaciones de transporte masivo para reducir los tiempos de desplazamiento. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Metro ya está impactando el mercado inmobiliario

Aunque la Primera Línea del Metro aún no ha entrado en operación, sus efectos ya se sienten en el mercado inmobiliario de la ciudad.

Un estudio desarrollado por BogoTank, iniciativa de investigación impulsada por ProBogotá Región y la Universidad de los Andes, encontró que el anuncio de la construcción del Metro generó incrementos de hasta 11,7 % en el valor del suelo residencial ubicado cerca de las futuras estaciones.

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La investigación también concluyó que el avance de las obras produjo valorizaciones adicionales de hasta 8,8 % en algunos sectores.

Esto demuestra que la expectativa generada por el proyecto está modificando las dinámicas urbanas y las decisiones de inversión inmobiliaria en la capital.