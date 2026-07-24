Se siguen conociendo nuevos detalles del fatal accidente de tránsito que dejó muerta a una mujer, de 28 años, que se encontraba en estado de embarazo. El hecho se presentó este jueves, 23 de julio, en la en la carrera 17 con calle 51B sur, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

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En el siniestro se vieron involucrados una motocicleta, en la que iba la víctima, y una volqueta, que fue el vehículo que le terminó pasándole por encima.

En las últimas horas, se han conocido algunos videos que fueron captados por las cámaras de seguridad y que muestran cómo ocurrió todo.

En uno de los audiovisuales se observa el momento en el que la volqueta se detiene después del accidente y, tras algunos segundos, se ve a la mujer ya sin vida en el piso y a quien manejaba la moto levantándose del suelo.

Sin embargo, hay otras imágenes que muestran al detalle todo el accidente, por lo que son clave para que las autoridades esclarezcan las responsabilidades, si es que las ahí.

En dicho video, que fue revelado por City Tv, se ve a la volqueta transitando y justo a su lado izquierdo está andando la moto en la que iba la víctima. En un momento, el vehículo de dos ruedas cayó al suelo y es ahí cuando las llantas traseras de la volqueta le terminaron pasando por encima a la víctima.

“Ella (la mujer que manejaba la moto) estaba asustada y decía que se había resbalado. Decía: ‘No sé qué pasó, me resbalé con un palo o algo’”, relató una testigo al medio mencionado.

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Otra persona que también observó el terrible accidente aseguró, entre otras cosas, que también una de las causas fue el afán que tenía la conductora, ya que por esto intentó adelantar la volqueta por el costado izquierdo.

“No se fijó que había un objeto ahí y se cayó. La irresponsabilidad también porque a veces la gente deja todo botado acá y no tienen en cuenta los accidentes que pueden llegar a pasar”, comentó.

El accidente en la localidad de Tunjuelito. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @PasaenBogota

Otro de los detalles, de acuerdo con City Tv, es que la víctima iba en un servicio transporte por aplicación.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud cómo habría ocurrido todo el siniestro en esta zona del capital del país.