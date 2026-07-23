Mujer en estado de embarazo murió tras accidente de tránsito en Bogotá: así ocurrió todo

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de jueves, 23 de julio, en la carrera 17 con calle 51B sur, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

En el hecho, murió una mujer motociclista tras ser arrollada por una volqueta.

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La mujer que murió en el lugar se encontraba en estado de embarazo. Algunos testigos aseguran que el conductor de la volqueta, visiblemente afectado por la magnitud de la tragedia, debió recibir acompañamiento.

Siendo las 10:24 a .m. de este jueves, desde la Secretaría de Movilidad anunciaron que habían finalizado las labores de levantamiento del cuerpo de la mujer. También enviaron un mensaje de condolencia a los familiares de la víctima mortal de ese siniestro vial.

“Finalizan labores de reconocimiento en la carrera 17 con calle 51B Sur, sentido Sur-Norte. @BogotaTransito @Sectormovilidad lamentan la fatalidad en vía y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, fue el mensaje de Movilidad en redes sociales.

Ahora, serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer responsabilidades tras ese accidente en la localidad de Tunjuelito.

[10:14 a.m.] #GestiónDelTráfico ✅ Finalizan labores de reconocimiento en la carrera 17 con calle 51B Sur, sentido Sur - Norte. @BogotaTransito @Sectormovilidad lamentan la fatalidad en vía y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. https://t.co/wziJ6YRqIM pic.twitter.com/k65q64DwCt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 23, 2026

Desde Movilidad también han reportado otros accidentes de tránsito que se han registrado a lo largo de la mañana de este jueves.

“Siniestro vial en la localidad de Engativá, Av. Boyacá con Av. calle 80, sentido sur-norte; Siniestro vial en la localidad de Suba, Av. Suba con carrera 91, sentido oriente-occidente; Camión varado en la Av. Circunvalar con calle 85, sentido norte-sur”, son algunos de los reportes entregados por Movilidad en redes sociales.

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Por otra parte, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático pidieron a los conductores que se movilizan por las siguientes localidades manejar con precaución, dado que está lloviendo.

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