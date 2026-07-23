Joven fue asesinado por una gorra en Bogotá: Policía reveló detalles del caso que genera conmoción

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en la ciudad de Bogotá y dejó a un joven de 18 años asesinado. Al parecer, todo se dio por cuenta de una discusión por una gorra.

Capturan en Bogotá a presunto ladrón por el robo de químicos avaluados en millonaria suma

El hecho se presentó en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país, cuando dos jóvenes de la misma edad se enfrascaron en un conflicto. Poco a poco, la situación fue escalando y pasó de la agresión verbal a la física.

En un principio, se especuló que todo se trató de un intento de hurto, de acuerdo con City Tv. Sin embargo, la Policía confirmó que la pelea se desató por el préstamo de una gorra, prenda que supuestamente uno de los involucrados no quiso devolver.

En un momento, los dos sacaron armas blancas y comenzaron a atacarse, hasta el punto que uno de ellos hirió de gravedad al otro. De inmediato, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

El hecho ha generado conmoción en esta zona de la capital del país. Foto: Getty Images

El mayor Andrés Ezequiel Carrillo, comandante (e) de la estación de Policía de Bosa, se refirió al caso y confirmó que el señalado asesino logró ser detenido poco después del crimen.

“Gracias a la acción inmediata de las patrullas, se logró la ubicación e interceptación del presunto agresor”, señaló.

El oficial precisó que esta persona también presentaba algunas lesiones por lo ocurrido, razón por la que fue trasladado hasta un centro médico para su revisión.

Así fue el operativo en el que la Policía de Bogotá incautó más de 25.000 cuchillos en TransMilenio

“Según la información preliminar, el hombre que falleció le habría prestado su gorra al agresor. Cuando pidió que se la devolviera, este se negó y esta situación fue la que desató este altercado”, comentó.

El hoy procesado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado por el presunto homicidio que perpetró en esta zona de Bogotá.

El hombre fue arrestado y deberá responder por lo que hizo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades le hicieron un llamado a la comunidad para que solucionen cualquier conflicto por medio del diálogo y den aviso oportuno de cualquier hecho de intolerancia que se pueda registrar.