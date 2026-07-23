Mamá de María Camila Potosí, joven embarazada que fue hallada muerta en Cali, planteó hipótesis sobre bebé que le sacaron a su hija

Las autoridades en Cali avanzan en la investigación para esclarecer la muerte de María Camila Potosí, joven de 21 años que estaba embarazada y había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio.

Familiares de María Camila Potosí confirman que bebé de ocho meses fue extraída del vientre de su madre antes de ser asesinada

Sin embargo, el pasado domingo 19 de julio, el cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

Allegados le confirmaron a SEMANA a que la bebé de ocho meses fue extraída del vientre de María Camila e hicieron un llamado a las autoridades para que den con el paradero de la pequeña.

La comunidad pide que se haga justicia por la muerte de María Camila Potosí. Foto: Cortesía

En medio de esa tragedia que enluta a una familia en el Valle del Cauca, la mamá de María Camila habló esta mañana de jueves, 23 de julio, en La FM. Dijo que la bebé puede estar viva.

“En este momento le hago un llamado a la comunidad, a la Policía, que por favor, tengo fe, esperanza, de que mi niña está viva”, planteó la mamá de la joven asesinada.

En su relato, también contó que el parto de María Camila estaba programado para el próximo 12 de agosto.

“Todo estaba preparado para ese día, ella estaba muy feliz por tener a su bebé, pero lamentablemente no salió todo como lo estábamos esperando; ella fue un ser maravilloso, una niña sencilla, alegre, colaboradora, muy humilde. Y una niña que era muy inocente”, agregó en La FM.

La mamá de la joven también contó que, junto a la comunidad, realizarán en las próximas horas una manifestación en rechazo a ese atroz crimen.

“Eso no puede volver a pasar, ni aquí, ni en el barrio, ni en la ciudad, ni en ninguna parte, porque ninguna mujer en embarazo se merece lo que le pasó a mi hija”, resaltó la mamá de la mujer asesinada.

Vale destacar que la Policía confirmó que adelanta las respectivas diligencias judiciales para esclarecer este hecho.

“Nuestra prioridad en este momento es lograr la plena identificación, ubicación y capturas de los presuntos responsables de este lamentable hecho. Hacemos un llamado a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial a las líneas 123 o al 321 394 5156″, aseguraron desde la Policía.