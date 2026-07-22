Organismos de socorro enfrentan tres incendios de grandes magnitudes en Cali; uno de ellos amenazaba una bodega de almacenamiento de alcohol

Tres incendios de grandes magnitudes exigen a esta hora la máxima capacidad de gestión del riesgo de las autoridades en Cali.

Las emergencias se presentaron en el barrio El Porvenir, en Montebello y en la Vía al Mar, confirmó Ricardo Peñuela, el secretario de gestión del riesgo de esa ciudad.

El capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó particularmente sobre una de esas emergencias, la del barrio El Porvenir, que amenazaba con extenderse a varias viviendas y a una bodega de almacenamiento de alcohol.

Postal de la capital del Valle. Foto: DANIEL JARAMILLO

“Cerca de las 3:20 recibimos un llamado de un incendio en una bodega en el barrio El Porvenir, al llegar al sitio, el incendio se estaba propagando a otras bodegas”, dijo.

La emergencia es atendida por seis máquinas bomba, dos máquinas de altura, tres carretanques, dos ambulancias y un vehículo de logística, con la presencia de 46 unidades bomberiles.

“El incendio en este momento está controlado, pero ya se evitó la propagación a las residencias vecinas, en este momento se evitó la propagación a las residencias y una bodega de almacenaje de alcohol”, agregó el jefe de los bomberos.

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En ese lugar, dijo el capitán Díaz, encontraron tres bodegas totalmente incendiadas, con carga alta de material combustible, como papel, madera y cartón que amenazaba con propagarse.

“El incendio está controlado hacia los lugares donde podría propagarse, residencias y la bodega de alcohol”, añadió.

Por último, mencionó que sus hombres están atendiendo puntos calientes, por lo que se considera la conflagración como controlada.

“Posterior al incendio, esto nos lleva unas cinco o seis horas más de trabajo, sobre todo la remoción, porque si no manejamos bien los puntos calientes, el incendio se puede reavivar”, explicó.

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Las otras dos emergencias, que obligaron a implementar toda la capacidad de los bomberos de Cali, ya fueron controladas y no amenazan con extenderse a zonas residenciales.

Sobre las causas de las emergencias, el jefe de bomberos dijo que son materia de investigación y que, por fortuna, no se han reportado personas ni lesionadas ni muertas.

Se espera que, luego de terminada la atención en las bodegas de El Porvenir, los propietarios hagan un balance de los daños y las pérdidas materiales.