Emergencia por disparos en Popayán en medio de presunta fuga masiva de presos: los videos son alarmantes

Una presunta fuga masiva de presos en el centro carcelario Laura Valencia de Popayán, desató este miércoles, 22 de julio, una situación de alteración del orden público. En videos aficionados se escuchan disparos, al parecer, provenientes de miembros de la Policía que pretendían evitar la evasión de los retenidos.

Alerta en Popayán: neutralizan dron cargado con explosivos en batallón del Ejército

Hasta el momento no hay cifra de presuntos delincuentes fugados, ni cuántos han sido recapturados.

En los videos aficionados que circulan por redes sociales se logra apreciar a un numeroso grupo de hombres, presuntamente privados de la libertad, subidos en un techo de una estructura, mientras miembros de la Policía les piden que regresen.

En medio de esa confrontación, suenan disparos para, presuntamente, persuadir a los fugados y evitar que más personas sigan saliendo por hueco hecho sobre el techo de la estructura.

Intento de fuga en la carceleta Laura Valencia de Popayán genera despliegue de las autoridades pic.twitter.com/zG2Wgi3m7t — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) July 22, 2026

Cabe recordar que hace apenas cinco días, un dron cargado con explosivos amenazó las instalaciones del Ejército en esa ciudad, capital del departamento del Cauca.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el dispositivo fue detectado y neutralizado antes de que representara un riesgo para el personal militar y las aeronaves que se encontraban en la base.

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió hacia las 6:00 de la mañana del pasado jueves, cuando el sistema antidrones del complejo militar identificó un aparato no tripulado que, presuntamente, tenía como objetivo afectar las instalaciones de la unidad militar.

Según la información conocida, se señaló que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las extintas Farc. El reporte indica que el dron transportaba un artefacto explosivo y que estaba dirigido contra el helicóptero Huey de matrícula EJC-5425, que se encontraba en el cantón militar.

Sin embargo, el explosivo no alcanzó a detonar, por lo que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni daños materiales. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el origen del dron, la forma en que fue operado y las circunstancias que rodearon el hecho.