Elecciones 2026: así se dieron las cuatro capturas en Popayán por presunta compra de votos

Cuando se completan cuatro horas y media de la jornada de elecciones de este domingo 31 de mayo, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la detención de cuatro personas que estarían realizando compra de votos en Popayán, Cauca.

Cuatro personas fueron captadas por una cámara de seguridad en Popayán, Cauca, entregando dinero y recibiendo cédulas en plena jornada electoral presidencial. Implicados fueron capturados por presuntos delitos electorales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZTp808qkCa — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

El ministro aseveró que una cámara de seguridad registró toda la situación en la capital del Cauca.

“Cuatro personas entregaban dinero y recibían cédulas”, precisó el ministro.

Ataque con granada a policías y una captura por presunta compra de votos en Girardot marcan el desarrollo de la jornada electoral

En este sentido, señaló que las cuatro personas fueron detenidas y actualmente se encuentran dando su declaración ante las autoridades.

Los policías intentan establecer si otras personas tuvieron una participación directa en estas acciones que afectan la jornada electoral.

Los capturados podrán ser judicializados por delitos electorales.

Transportando 110 millones de pesos en efectivo

En la mañana de este 31 de mayo, el coronel Elver Alfonso, director de la Dijín de la Policía Nacional, confirmó que la Fuerza Pública realizó tres incautaciones de dinero que, presuntamente, iban a ser usados para comprar votos para esa primera vuelta presidencial.

Los informes oficiales indicaron que en el municipio de Girardot, Cundinamarca, fue capturada una persona que, al parecer, estaba transportando billetes en efectivo presuntamente para la compra de votos.

Las primeras informaciones indican que un joven de 18 años fue detenido cuando transportaba 110 millones de pesos en efectivo en la vía que conduce de Bogotá a Girardot.

Las autoridades verifican la procedencia del dinero y si tendría alguna relación con la jornada electoral.

Debido a esto, la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía les hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten y alerten en la Línea 123 y la Línea 157 cualquier conducta sospechosa o hecho que esté dirigido a afectar la libertad del ejercicio al voto.

La legislación y el Código Penal colombiano establecen condenas entre los seis y los doce años de prisión por delitos electorales.

Entre estos se encuentran la compra y venta de votos.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.