Vivienda propia en Bogotá|Este lunes vence inscripción a feria con subsidios: guía paso a paso y link

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) habilitó virtualmente la inscripción de una Gran Feria de Vivienda en Bogotá para este 2026. El evento se llevará a cabo del 2 al 4 de julio y promete ser una oportunidad para los habitantes de la capital que buscan acceder a una propiedad.

Así puede acceder a “Tu Ruta al Hogar”, el programa de subsidios de vivienda de Bogotá

La feria y el subsidio

El evento es denominado ‘Gran Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá 2026′, y reunirá a constructoras, cajas de compensación y entidades financieras en un solo lugar a disposición de la ciudadanía. Es necesario que las personas se inscriban para que las contacten desde el Distrito para acceder a la convocatoria.

Quienes sean notificados por la Secretaría podrán asistir a la sala de ventas del proyecto que eligieron y recibir atención personalizada.

La Secretaría de Hábitat dispondrá subsidios para la ciudadanía. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico - API

Además, la Secretaría de Hábitat anunció un subsidio para que algunos ciudadanos compren casa propia. Es importante precisar que no se trata de programas de vivienda gratuita, sino de un subsidio específico:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los $7.003.620 (4 SMMLV-2026).

No ser propietario de vivienda en el territorio nacional.

No haber recibido ningún tipo de subsidio de vivienda.

Sin sanciones en procesos de asignación de subsidio.

Contar con un cierre financiero.

La Secretaría insistió en que el registro es totalmente gratuito y no requiere intermediarios; sin embargo, si los ciudadanos necesitan ayuda, pueden dirigirse a la oficina de la Secretaría Distrital del Hábitat, calle 52 #13-64.

Guía paso a paso

Pasos para realizar la inscripción:

Ingresar en https://suav.habitatbogota.gov.co/Forms/feriaDeVivienda2026-I Dar clic en ‘Iniciar registro’. Verificar las recomendaciones y requisitos. Validar la información y da clic en ‘Aceptar y continuar’. Leer los términos y condiciones y continuar con el proceso. Completar la información personal que te solicitan y así podrás efectuar la inscripción.

“Hasta el primero de junio estamos recibiendo la postulación para que se inscriban todos los hogares en la página web de la Secretaría de Hábitat”, recordó la secretaria distrital, Vanessa Velasco Bernal.

Es importante precisar que, si las personas no están inscritas, no es posible que asistan a la feria y, en consecuencia, que no puedan disfrutar tampoco del subsidio dispuesto por las autoridades distritales.