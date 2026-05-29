Jineth Bedoya, directora de ‘No es hora de callar’, denunció al periodista Gabriel Meluk por acoso sexual laboral

La periodista Jineth Bedoya Lima, directora de la campaña ‘No es Hora de Callar’ y editora de Género de Casa Editorial El Tiempo, presentó este viernes, 29 de mayo, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Gabriel Meluk, exeditor de Deportes de ese medio de comunicación, por presuntos hechos relacionados con acoso sexual laboral.

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La decisión fue anunciada este viernes por la propia Bedoya a través de un comunicado público en el que aseguró que actuó en coherencia con su trabajo de defensa de los derechos de las mujeres y tras conocer información relacionada con presuntos hechos ocurridos dentro de la organización periodística.

“En mi camino he procurado que la coherencia entre lo que digo y lo que hago me recuerde todos los días por qué elegí el periodismo y la defensa de los derechos de las mujeres, por encima de mi propia vida personal. Hay acciones que no son negociables”, escribió la periodista en sus redes sociales al divulgar la decisión.

En el documento, Bedoya explicó que, como directora de la campaña ‘No Es Hora de Callar’ y editora de Género de Casa Editorial El Tiempo, tuvo conocimiento de “una serie de hechos de acoso sexual laboral, ocurridos en mi entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras”.

La periodista señaló, además, que decidió acudir a las autoridades amparada en la Ley 1257 de 2008, que establece mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, indicó.

Bedoya también precisó que, aunque no fue víctima directa de los hechos denunciados, considera que tenía la responsabilidad de actuar frente a la información que llegó a su conocimiento.

“Hace 24 años laboro al lado de él y aunque no he sido víctima directa de los hechos por los que se le ha señalado, eso no me abstrae de mi responsabilidad de denunciar en nombre de mis compañeras”, afirmó.

La denuncia se conoce pocos días después de que la revista Raya publicara una investigación en la que recogió testimonios de periodistas y exintegrantes de la sala de redacción que señalaron al exeditor de Deportes por presuntas conductas de acoso sexual laboral.

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De acuerdo con esa publicación, varias mujeres habrían compartido sus experiencias durante reuniones lideradas por Bedoya en el marco de la campaña ‘No es Hora de Callar’.

La investigación también sostiene que existían antecedentes de quejas relacionadas con presunto acoso sexual laboral que habrían sido conocidas internamente por la compañía años atrás. Sin embargo, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si existen méritos para avanzar en una investigación formal sobre los hechos denunciados.

El caso ha generado una fuerte reacción dentro del sector periodístico colombiano debido al perfil de los involucrados. Bedoya es una de las voces más reconocidas del país en la lucha contra las violencias basadas en género, mientras que Meluk ha sido durante años una de las figuras más visibles del periodismo deportivo nacional.

Jineth bedoya, periodista, escritora y activista contra la violencia de género. Foto: guillermo torres-semana

SEMANA intentó comunicarse con Gabriel Meluk para conocer su versión frente a la denuncia por presunto acoso sexual laboral presentada por Bedoya y los señalamientos conocidos en los últimos días. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del periodista.

Tras conocerse la denuncia, Casa Editorial El Tiempo emitió un comunicado en el que manifestó su respaldo a las acciones encaminadas a la protección de las presuntas víctimas de acoso sexual laboral y aseguró que abordará este tipo de situaciones de manera “seria, diligente y responsable”.

Además, reiteró su compromiso con la construcción de entornos laborales “respetuosos, seguros y libres de cualquier forma de acoso y discriminación”.

La compañía también expresó su apoyo a Jineth Bedoya por haber puesto en conocimiento de las autoridades la información que asegura conocer sobre el caso.

“Destacamos la decisión de Jineth Bedoya Lima de asumir esta denuncia a partir de la información que ella manifestó conocer, y le brindaremos toda la colaboración y apoyo que requiera en el marco de la ley y el debido proceso”, señaló la empresa.

Asimismo, confirmó que activó sus protocolos internos de prevención y atención frente a presuntos casos de acoso sexual laboral y que colaborará con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones.