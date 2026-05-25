Red+ separó del cargo al director del noticiero tras denuncia sobre presunto acoso

Red+ Noticias informó su decisión de separar temporalmente del cargo al director del noticiero, Giovanni Celis, después de las denuncias que se conocieron sobre presunto acoso laboral y sexual.

Ese medio de comunicación expresó que la decisión persigue el propósito de “garantizar la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso”.

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“Esta decisión responde al compromiso de la organización con la protección de las personas, el respeto por el debido proceso y la garantía de un entorno laboral digno, seguro y respetuoso, en consonancia con los principios de sus protocolos laborales”, detalló ese medio de comunicación.

El canal informó que colaborará con el Ministerio del Trabajo en el marco de las investigaciones y prometió aplicar todos los mecanismos internos dispuestos para estos posibles casos. Asimismo, manifestó su rechazo a los ataques contra sus colaboradores.