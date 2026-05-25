Confidenciales

Sigue la caída libre de Paloma Valencia en Polymarket: Abelardo de la Espriella está disparado y dobla a Iván Cepeda

La plataforma de mercado de apuestas más grande del mundo mostró una nueva fotografía frente a las elecciones del próximo 31 de mayo en Colombia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 6:28 a. m.
Así está la carrera en Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo.
Así está la carrera en Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo. Foto: Fotomontaje SEMANA/AFP

A menos de siete días para la primera vuelta, Polymarket, la reconocida plataforma de apuestas, muestra un nuevo panorama. Este lunes 25 de marzo, Abelardo de la Espriella registra un 65 % del favoritismo, Iván Cepeda un 35 % y Paloma Valencia apenas el 2,9 %.

El conteo regresivo: así están las cuentas en el decisivo cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La pregunta mide las probabilidades que piensan quienes acuden a la plataforma de que cada uno pueda ganar la Presidencia.

.
Esta es la foto de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, sobre las elecciones en Colombia. Foto: Polymarket

En la última medición de AtlasIntel, publicada en la última portada de SEMANA el pasado sábado, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

El domingo, Cambio publicó la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y allí también se confirma esa tendencia. Los resultados de esa medición fueron: Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.