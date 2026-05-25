Sigue la caída libre de Paloma Valencia en Polymarket: Abelardo de la Espriella está disparado y dobla a Iván Cepeda

A menos de siete días para la primera vuelta, Polymarket, la reconocida plataforma de apuestas, muestra un nuevo panorama. Este lunes 25 de marzo, Abelardo de la Espriella registra un 65 % del favoritismo, Iván Cepeda un 35 % y Paloma Valencia apenas el 2,9 %.

El conteo regresivo: así están las cuentas en el decisivo cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La pregunta mide las probabilidades que piensan quienes acuden a la plataforma de que cada uno pueda ganar la Presidencia.

Esta es la foto de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, sobre las elecciones en Colombia. Foto: Polymarket

En la última medición de AtlasIntel, publicada en la última portada de SEMANA el pasado sábado, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

El domingo, Cambio publicó la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y allí también se confirma esa tendencia. Los resultados de esa medición fueron: Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.