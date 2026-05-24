En medio de su evento de cierre de campaña presidencial, la senadora y precandidata Paloma Valencia saludó en la tarima al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien fue acusado por la Fiscalía General de la Nación dentro del escándalo de Odebrecht en Colombia.

Sigue el desplome de Paloma Valencia en Polymarket: solo tiene 5 % de probabilidad de ganar la Presidencia

Óscar Iván Zuluaga durante votación. Foto: Alexandra Ruiz

Durante su intervención ante simpatizantes y dirigentes políticos, Valencia recordó la victoria de la primera vuelta presidencial de 2014 y exaltó la figura del exministro. “Y después dijeron no son capaces de nada más y ganamos la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga”, afirmó la congresista en medio de aplausos y arengas de los asistentes.

La dirigente del Centro Democrático continuó su discurso destacando la presencia de Zuluaga en el evento: “Qué alegría verlo, un aplauso al doctor Óscar Iván”, expresó mientras el público respondía con ovaciones.

Cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Colprensa

Las declaraciones no pasaron desapercibidas debido a la situación judicial que enfrenta el excandidato presidencial. En julio de 2023, la Fiscalía acusó formalmente a Zuluaga y a su hijo, David Zuluaga, por supuestamente ocultar el ingreso de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2014.