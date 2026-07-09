“El propósito de nuestro trabajo fue escuchar y comprender las necesidades del sector productivo”: ministra de Comercio, Diana Morales

La ministra de Comercio, Diana Morales, destacó que cientos de empresas y gremios del sector respaldaron su gestión al frente de esa cartera, cuando quedan pocas semanas del gobierno de Gustavo Petro.
Según destacó Morales, se trata de más de 140 empresas, gremios y organizaciones del sector productivo, que reconocen que las decisiones que se tomaron ayudaron a fortalecer la industria nacional y promover condiciones de competitividad.
“Estas comunicaciones recogen algo muy valioso: cuando el Estado entiende los desafíos de quienes producen, invierten y generan empleo, las políticas públicas dejan de responder a supuestos y empiezan a responder a la realidad”, destacó Morales.
La ministra de Comercio agregó que el propósito de su trabajo fue escuchar y comprender las necesidades del sector productivo “y traducirlas en decisiones concretas para fortalecer la producción nacional, mejorar las condiciones de competencia, impulsar nuevas inversiones y desarrollar las capacidades industriales del país”.
Asimismo, señaló que el hecho de que los empresarios y gremios reconozcan ese proceso confirma la importancia de construir una política pública con rigor técnico, diálogo y conocimiento del aparato productivo.
Una de las cartas fue remitida por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que destacó “la apertura institucional y la disposición al diálogo” del Ministerio.
Por su parte, Puerto Antioquia destacó que el acompañamiento del ministerio “fue fundamental” para hacer realidad ese proyecto estratégico.