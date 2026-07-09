“El propósito de nuestro trabajo fue escuchar y comprender las necesidades del sector productivo”: ministra de Comercio, Diana Morales

La ministra de Comercio, Diana Morales, destacó que cientos de empresas y gremios del sector respaldaron su gestión al frente de esa cartera, cuando quedan pocas semanas del gobierno de Gustavo Petro.

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Según destacó Morales, se trata de más de 140 empresas, gremios y organizaciones del sector productivo, que reconocen que las decisiones que se tomaron ayudaron a fortalecer la industria nacional y promover condiciones de competitividad.

“Estas comunicaciones recogen algo muy valioso: cuando el Estado entiende los desafíos de quienes producen, invierten y generan empleo, las políticas públicas dejan de responder a supuestos y empiezan a responder a la realidad”, destacó Morales.

La ministra de Comercio agregó que el propósito de su trabajo fue escuchar y comprender las necesidades del sector productivo “y traducirlas en decisiones concretas para fortalecer la producción nacional, mejorar las condiciones de competencia, impulsar nuevas inversiones y desarrollar las capacidades industriales del país”.

Asimismo, señaló que el hecho de que los empresarios y gremios reconozcan ese proceso confirma la importancia de construir una política pública con rigor técnico, diálogo y conocimiento del aparato productivo.

Una de las cartas fue remitida por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que destacó “la apertura institucional y la disposición al diálogo” del Ministerio.

Por su parte, Puerto Antioquia destacó que el acompañamiento del ministerio “fue fundamental” para hacer realidad ese proyecto estratégico.