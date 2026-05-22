Así le ha ido al turismo en Colombia en 2026; minComercio destacó cifras

El Ministerio de Comercio resaltó el balance preliminar que dejan las estadísticas de turismo en lo que va de 2016 en Colombia. Los datos de Migración Colombia indican que la llegada de visitantes no residentes creció un 6,7 % durante marzo cuando se compara ese dato con el del mismo mes del año anterior.

En ese mes ingresaron al país 541.720 personas no residentes, de las que 419.150 eran extranjeros. El balance señala que en ese indicador hubo un crecimiento del 5,3 %. Asimismo, esa cartera destaca que el segmento de cruceros registró un incremento del 41,2 %, alcanzando 58.186 pasajeros.

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La ministra de Comercio, Diana Morales, consideró que “el turismo colombiano atraviesa un momento de expansión y consolidación internacional muy significativo. Hoy Colombia no solamente registra un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, sino que fortalece su conectividad, amplía su presencia en mercados estratégicos y consolida una imagen internacional cada vez más sólida y competitiva”.

Morales afirma que esas dinámicas se traducen en mayores oportunidades económicas para las regiones, dinamización de múltiples sectores productivos y una mayor integración del país con el mundo.

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Esa cartera también destacó las estadísticas que ha emitido la Aerocivil sobre la movilidad aérea de pasajeros. En febrero de 2026 se movilizaron 4.483.077 pasajeros en vuelos regulares (9,4 % más que el mismo mes del año anterior). Las llegadas internacionales crecieron un 11,9 % y las nacionales aumentaron un 7,3 %.

Sumado a esto, el Ministerio resalta que entre enero y febrero de 2026 se movilizaron 9.906.749 pasajeros en vuelos regulares, balance que significa un incremento del 8,2 %. Ese despacho lanzó una estrategia para promover el turismo durante el periodo del Mundial.