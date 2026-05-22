¿Lo conoce? Este es el municipio más pequeño de Colombia: tiene solo 15 kilómetros cuadrados de extensión

Colombia cuenta con más de 1.100 municipios con características completamente diferentes. Distribuidos en 32 departamentos, estos entes territoriales tienen variedad de encantos y les brindan a los viajeros un gran portafolio de posibilidades en lo que a atractivos turísticos se refiere.

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Una de las particularidades es que hay demasiado contraste entre las extensiones territoriales de los mismos. Así, el municipio de Cumaribo, ubicado en el departamento de Vichada, es considerado el más grande del país con una extensión superior a los 65.000 kilómetros cuadrados, mientras el más pequeño está en Antioquia y solo mide 15 kilómetros cuadrados.

Se trata de Sabaneta, conocido como ‘Municipio modelo de Colombia’ o ‘Vallecito de encanto’, el cual hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a pocos minutos de Medellín. Sin embargo, su extensión no tiene nada que ver con su oferta, que es variada y amplia.

Panorámica del municipio más pequeño de Colombia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Gracias a su desarrollo en infraestructura y transformación dentro del casco urbano, este se rodea de santuarios de gran biodiversidad, garantizando un magnífico contraste con la naturaleza, brindándoles a los viajeros una posibilidad diferente de turistear.

Información de la Alcaldía del municipio indica que este rincón del Valle de Aburrá tiene diversos lugares de interés.

Lugares de interés

Por ejemplo, está el Parque Principal Simón Bolívar, que se caracteriza por estar lleno de árboles y espacios agradables, en donde convergen habitantes y vendedores de dulces y artículos religiosos. En el centro se aprecia una fuente de piedra cuidadosamente labrada, la escultura de monseñor Ramón Arcila Ramírez y el busto de Simón Bolívar, que le dan un toque histórico y cultural al sitio.

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Otro sitio destacado es la Casa de la Cultura La Barquereña, una edificación que destaca por su arquitectura colonial y sus amplias zonas verdes, que la hacen ideal para conocer y aprender sobre las tradiciones y la historia de este pueblo antioqueño.

La Biblioteca Municipal es un lugar más de interés para explorar, con una variada colección de libros y donde es posible participar de actividades educativas diseñadas para todas las edades, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural y formativo para residentes y visitantes.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Sabaneta. Foto: Facebook- PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SABANETA

Para quienes disfrutan de la naturaleza, uno de los atractivos es el Parque Ecológico La Romera, que se relaciona con los municipios de Sabaneta, Caldas y Envigado. Este destino es considerado una maravilla natural con una extensión de 181 hectáreas, un lugar indicado para disfrutar del ecoturismo.

Un poco de historia

El portal Corregimientos de Antioquia indica que Sabaneta fue fundado en el año 1903 como corregimiento de Envigado y el 25 de octubre de 1964 se promovió su creación como municipio, bajo la coordinación del padre Ramón Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas.

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Tras cumplirse los trámites de rigor, el 30 de noviembre de 1967, la Asamblea Departamental de Antioquia dicta la Ordenanza que lo erige como municipio, a partir del primero de enero de 1968.