A menos de tres horas de Medellín se encuentra uno de los destinos imperdibles para visitar si se está de viaje por el departamento de Antioquia. Si bien esta región del país tiene diversidad de alternativas para conocer, este lugar es perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza en todo su esplendor.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

Se trata de Yarumal, conocido como ‘La estrella del norte’, ‘Ciudad retablo’ o la ‘Sultana del norte’, un lugar mágico y natural, lleno de fauna y flora cobijadas bajo el manto de un bosque de niebla.

De acuerdo con el portal Turismo Antioquia Travel, este destino, además, se distingue por su riqueza en turismo cultural y religioso, aspectos que atraen y encantan a los visitantes durante todo el año.

Su nombre proviene de la planta llamada yarumo, una especie muy abundante en la región desde los tiempos de su fundación y por ello una de las celebraciones más tradicionales de sus habitantes son las Fiestas del Yarumo, con las que plasman su identidad cultural.

Pueblos que cautivan con sus paisajes en Antioquia. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Yarumal Antioquia / API

Según la historia, en esta zona ocurrieron importantes hechos que contribuyeron al desarrollo de la región y, además, es reconocida por ser la cuna del maestro Epifanio Mejía, autor del himno actual de Antioquia.

¿Qué se puede hacer en Yarumal?

Este destino es perfecto para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Información de la Alcaldía indica que cuenta con tres grandes reservas locales y un ecosistema único para la vida silvestre. Es la entrada a un territorio lleno de vida, pues Yarumal participa con el 72 % del Distrito Regional de Manejo Integrado “Altos de Ventanas”.

En este municipio también se encuentra el Morro Azul, un espacio que combina sendero ecológico y mirador turístico, desde donde se puede apreciar una panorámica de gran parte de la región.

En este lugar se erige una cruz que recibe a peregrinos y visitantes. Además, alberga las antenas repetidoras de las principales emisoras del país y es ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza o practicar deporte al aire libre.

Este municipio se encuentra al norte de Antioquia. Foto: Getty Images

Otra alternativa para explorar es la Cueva Bonita, una pequeña caverna que, según la tradición, oculta un tesoro secreto. También destaca el Puente de Yarumito, una formación rocosa que cruza un pequeño río, ofreciendo un escenario pintoresco para los visitantes.

En esa abundancia de naturaleza, los visitantes pueden hacer actividades como el avistamiento de aves, senderismo y otros planes en medio de un ambiente tranquilo y una temperatura promedio de 15 grados centígrados.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

Turismo cultural y religioso

Para los amantes de la cultura y el turismo religiosos también hay opciones. Por ejemplo, están el Museo Monseñor Juan Nepomuceno Rueda y la Casa de la Cultura. El primero es un espacio dentro del municipio que protege la historia de carácter religioso y precolombino, indica Turismo Antioquia Travel.

La Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, por su parte, es considerada un centro vivencial, con el fin de incentivar el amor y la conciencia por el arte para con los habitantes del municipio.