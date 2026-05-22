Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘cueva de la luna’, un lugar de bellos paisajes y miradores naturales

El departamento de Boyacá es un destino imperdible para quienes desean disfrutar de bellos paisajes montañosos, pueblos encantadores y rica gastronomía.

Uno de sus municipios es Covarachía, ubicado a 192 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyaca (Situr Boyacá), el nombre de esta población significa ‘cueva de la luna’ en lengua muisca.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

La publicación señala que el territorio donde actualmente se ubica el municipo duró por más tres siglos como tierras baldías,“tiempo después de que los españoles arrasaran con los indígenas que habitaban en ellas. Solo hasta 1819 volvió a existir un caserío. El 21 de febrero de 1824, Juan Sámano hizo erigir una parroquia, conservando el mismo nombre que le habían dado los muiscas, pero en 1858 se lo cambiaron por Ricaurte”.

En 1868, el presidente del entones estado soberano de Boyacá, por medio del decreto 40 del 17 de diciembre, ordenó reestablecer todos los nombres indígenas que tenían los distritos antes de 1858, incluido Covarachía.

Geografía y economía

Situr Boyacá destaca que el municipio mantiene una “estrecha relación” con el vecino departamento de Santander, en especial con los poblados limítrofes de San José de Miranda, Molagavita, Capitanejo, Tipacoque y Onzaga.

El principalmente río que atraviesa Covarachía es el Chicamocha, convirtiéndose en la artería fluvial más importante de la región, así como en sitio turístico.

La agricultura es la principal actividad de sus habitantes. Hasta hace algunos años, los cultivos de fique y tabaco negro eran dos renglones importantes que movían su economía. Sin embargo, actualmente los principales productos son el fríjol, el tomate, el maíz, la yuca. Adicionalmente, en la zona del municipio donde la temperatura es más elevada se cultiva caña de azúcar, plátano, naranja, piña, chirimoya, pomarrosa, manzana y durazno.

Cultivo de fríjol. Foto de referencia. Foto: Gemini

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Su territorio tiene picos y miradores que permiten apreciar dos de las más distintivas formaciones geográficas que ostenta la cordillera Oriental: la Sierra Nevada del Cocuy y el Cañón del río Chicamocha.

“Una de las elevaciones es el alto de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación local y sitio predilecto de los turistas para fotografiar el relieve y panorámicas del municipio. Su cabecera municipal no es muy extensa, pero eso contrasta con la enorme amabilidad de su gente”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Finalmente, en materia cultural, las principales festividades son las iestas patronales a San Luis Beltrán y a la Virgen del Carmen.