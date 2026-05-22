El Valle del Cauca es una buena opción para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y diversión. Es un destino que se caracteriza por su diversidad de paisajes que van desde las montañas verdes de los Farallones de Cali hasta las cálidas playas del Pacífico.

El municipio del Valle del Cauca que celebra el Carnaval del Duende, un lugar de bellos paisajes y gran riqueza natural

A esto se suma su rica tradición gastronómica y vinícola, coloridos festivales como la Feria de Cali y una vibrante vida urbana con opciones de arte, música y entretenimiento.

Así mismo, sus tierras son propicias para hacer actividades al aire libre como senderismo, rafting y avistamiento de aves, todo mientras se disfruta de un clima agradable y de la calidez de su gente.

Este departamento tiene 42 municipios y uno de los más jóvenes es Trujillo, un destino cafetero ubicado a dos horas de Cali y que les brinda a los viajeros diversidad de atractivos, entre ellos sus paisajes que se caracterizan por la neblina, que les da un toque especial.

Trujillo es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. Foto: Getty Images

Es considerado un destino de tradición y economía cafetera y gana­dera, con un fuerte arraigo paisa. Goza de una agradable temperatura y pisci­nas naturales. Según información de la Gobernación del Valle, tiene influencia caldense y está ubicado en la región norte del departamento, por lo que las mesas de sus habitantes se adornan con arepas en vez de pan.

Los datos oficiales indican que sus tierras son atravesadas por distintos ríos tales como el Culebras, Cuancua, Blanco y Cáceres, además de los tupidos cultivos de café.

Es reconocido como uno de los pueblos patrimonio de Colombia, ya que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por la Unesco en el 2011 como Patrimonio Mundial.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Sitios de interés

Este municipio se caracteriza por sus riquezas naturales, como los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate, lagos de truchas y una neblina misteriosa.

Caminar por el parque principal del pueblo, visitar el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y entrar a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario es un buen plan para respirar el aire de esperanza que se vive en esta bonita tierra vallecaucana.

Trujillo es un destino tranquilo y de clima agradable a dos horas de Cali. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Actualmente, vive de la economía cafetera, ganadera y de los cultivos de plátano y banano. Además, el turismo en el mes de noviembre representa un gran ingreso para los habitantes de Trujillo, ya que se celebran las fiestas agropecuarias y del café, en donde los visitantes disfrutan los platos típicos paisas y vallunos, como el sancocho de gallina en leña o los fríjoles, y participan de actividades como bailes, conciertos y comparsas, entre otras.

Así es uno de los pueblos más antiguos del Valle del Cauca, encantador destino colonial inmerso entre montañas

Información del portal Paisaje Cultural Cafetero indica que el municipio fue reconocido por el gobierno nacional como sujeto de reparación colectiva, y cada año, en el mes de octubre, se conmemora el Día de la Familia o Fiestas del Retorno, que es considerado un espacio para “recuperar los lazos y tejido social de las familias y habitantes de la comunidad”.