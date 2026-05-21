El destino cerca de Bogotá para disfrutar de aguas termales y desconectarse por un día

Cerca de Bogotá hay diversidad de lugares que son especiales para pasar momentos únicos y desconectarse realizando diferentes planes en familia o con amigos. Las opciones combinan naturaleza, cultura, aventura e historia, entre muchas otras.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

En los municipios de la sabana se pueden desarrollar actividades como el avistamiento de fauna, escalada, parapente, recorrer lugares míticos y visitar pueblos coloniales que enamoran con sus encantos especiales.

Así las cosas, a solo una hora de Bogotá, se encuentra uno de los lugares perfectos para relajarse y desconectarse por un día. Se trata de Tabio, un destino para conectar con la naturaleza y disfrutar de sus aguas termales.

Según información de la Alcaldía Municipal, Termales El Zipa ofrece propiedades curativas desde tiempos inmemoriales y “sus aguas cristalinas invitan a rejuvenecer el cuerpo”, por lo que este es considerado el secreto mejor guardado de este pueblo cundinamarqués.

Los Termales El Zipa son uno de los secretos mejor guardados de Tabio. Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

Es un sitio rodeado de la belleza de los bosques altoandinos de la sabana, en el que es posible disfrutar de dos piscinas, una diseñada para el disfrute turístico y otra destinada a aquellos que buscan los beneficios terapéuticos de las aguas termales.

Otros atractivos

En este destino, además de disfrutar de un día en las mencionadas aguas, es posible disfrutar de otros lugares y atractivos que vale la pena conocer. Información de la Alcaldía indica que uno de esos sitios es el Parque Ecológico Carmen de los Juncales, que es considerado una ventana al paisaje, a la naturaleza, a la esperanza y a la vida. Ese es el primer aviso con el que el visitante se encuentra al llegar a este tranquilo lugar.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Para los amantes de la naturaleza, también está la Peña de Juaica, un misterioso lugar que se dice es una puerta dimensional donde se presentan fenómenos paranormales. Este lugar, ubicado entre Tenjo y Tabio, es una buena opción para disfrutar de una linda panorámica de la región en un recorrido que puede realizarse con un guía especializado.

Capilla Nuestra Señora de Lourdes, en Tabio. Foto: Alcaldía Municipal de Tabio/API.

Otro lugar para visitar es la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, construida en una colina que separa a Tabio de Chía a finales del siglo XIX. Se ubica en la vereda Palo Verde y fue fundada el 25 de abril de 1884.

Así mismo, está la Capilla de Santa Bárbara, levantada en piedra. Los datos oficiales indican que el grosor de los muros es de aproximadamente 1,20 metros; su altar es de madera tallada y dorada, y posee una cubierta en madera rolliza y nudillo, la cual se caracteriza por ser patrimonio histórico de Tabio.