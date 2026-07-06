La empresa aseguradora de viajes internacional SquareMouth realizó recientemente un análisis sobre cuáles son los destinos más caros para viajar en 2026.

El megaproyecto turístico de Robert De Niro en Barbuda incluirá villas de lujo y residencias frente al mar

De acuerdo con la compañía, Groenlandia, las Islas Vírgenes Británicas y la Polinesia Francesa encabezan el listado.

Sobre Groenlandia se señala que el costo por día de viaje llega a 1.171 dólares. Una noche de hotel tiene un costo de 227 dólares y una cena en un restaurante tiene un valor promedio de 36 dólares.

Por su parte, en las Islas Vírgenes Británicas el costo promedio por día de viaje es de 925 dólares y una comida en un restaurante tiene un valor promedio de 30 dólares.

En relación con la Polinesia Francesa, el costo diario del viaje asciende a 756 dólares, donde una comida en un restaurante tiene un valor promedio de 26 dólares.

A estos tres destinos se suman:

Antártida

Botsuana

Zimbabue

Namibia

Las Maldivas

Anguila

Islas Turcas y Caicos

Zambia

“Los destinos que se especializan en ciertos tipos de viajes suelen encabezar la lista, como los destinos polares y de expedición, seguidos de los destinos insulares y de playa, y los destinos de safari y vida silvestre”, señaló la empresa.

Bora Bosa, Polinesia francesa. Foto: Getty Images

Los países de Europa ofrecen casa o dinero por mudarse en 2026

La Antártida, Botsuana y Ruanda presentan los costos promedio de viaje más altos, según Squaremouth.

“Anguila, las Islas Turcas y Caicos y la Polinesia Francesa presentan los costos promedio de hotel por noche entre semana más altos. En cuanto a los costos diarios de bebidas y comidas, Bermudas, Bahamas y Suiza son los destinos más caros”, agrega.

Este es el listado

1. Groenlandia

2. Islas Vírgenes Británicas

3. Polinesia Francesa

4. Antártida

5. Maldivas

6. Suiza

7. Zimbabwe

8. Islas Turcas y Caicos

9. Botswana

10. Anguilla

11. Santa Lucía

12. Namibia

Islandia

14. Noruega

15. Zambia

Turismo global: proyectan un 2026 de consolidación y nuevas experiencias

ONU Turismo y el World Travel & Tourism Council (WTTC) prevén que, durante 2026, el sector turístico tendrá un crecimiento sostenido y estará marcado por una transformación profunda en los hábitos de consumo.

Este es el único aeropuerto en Latinoamérica reconocido por octava vez como uno de los mejores de la región

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales crecerían entre el 3 % y 4 %, consolidando una nueva etapa de expansión moderada.

Adicionalmente, de acuerdo con el World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2025 el turismo alcanzó una contribución cercana a US$ 11,6 billones, con un crecimiento anual del 4 %, superando el ritmo de la economía global (2,7 %). Para 2026, se estima que esta dinámica continúe con un crecimiento del 3 %.

“El comportamiento del turista en 2026 está definido por una mayor búsqueda de experiencias significativas. ”De acuerdo con Booking, más del 65 % de los viajeros planea realizar viajes espontáneos o de recompensa; el 69 % prioriza experiencias de conexión con la naturaleza y el 71 % busca rutinas personalizadas", señala la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).