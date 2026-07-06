Así es la capital panelera, el municipio boyacense de múltiples trapiches, bellos paisajes y riqueza natural

El departamento de Boyacá es uno de los más atractivos de Colombia para el turismo, gracias a su combinación de historia, naturaleza, cultura y gastronomía. Ubicado en la región Andina, ofrece pueblos encantadores y bellos parques, convirtiéndose en un destino ideal para viajes familiares, de aventura o de descanso.

Uno de sus municipios de Santana, ubicado a 93 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), los primeros pobladores del territorio donde se encuentra el municipio fueron los indígenas de la etnia guane, quienes se dedicaban al cultivo e intercambio de maíz, batatas y algodón. También trabajaron la orfebrería y diferentes ornamentos de madera.

“Se dice que el nombre de Santana se dio en honor a Santa Ana, venerada por los habitantes para implorar su protección y milagros. En 1617, bajo la administración de Juan Ángel Angulo, tomó el nombre de Encomienda Santa Ana, y en 1692 se erigió como parroquia Nuestra Señora Santa Ana de Vélez”, agrega la publicación.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Economía

Santana es conocido como la ‘capital panelera de Colombia’. La principal actividad productiva del municipio es el cultivo de la caña de azúcar. Situr Boyacá señala que existen más 100 trapiches paneleros que generan alrededor de 1500 empleos directos y otros tantos indirectos.

“La extensión destinada a esta actividad se calcula de 4.000 hectáreas (60% de la extensión del municipio) y la producción obtenida se comercializa en todo el país, con volúmenes mayores a las 2.000 toneladas por semana. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en Santana todo es dulce como el jugo que brota de sus trapiches y la panela que brota de sus montañas”, agrega la publicación.

Paisaje de Santana, Boyacá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Santana Boyacá

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el templo principal, la parroquia de Santa Ana, el cual destaca por su estilo colonial. Otros sitios destacados son la cueva Las Vírgenes, la finca Molino Rojo y varios trapiches con sus gaveras.

Adicionalmente, en el parque principal, cuyo nombre es Parque de la Panela Ricardo Blanco Cárdenas, se aprecian esculturas que hacen referencia a los diferentes procesos de la caña.

En materia cultural, uno de los principales eventos es el reinado de la panela, celebrado año a año, “en pro de cuidar y mantener viva la tradición del municipio panelero”.