El pueblo de Caldas que todos pasan por alto y es una joya del Eje Cafetero

Neira, conocido como “La Puerta Amable” de Caldas, se convierte en uno de esos destinos que sorprenden a quienes buscan recorrer el Eje Cafetero más allá de los lugares tradicionales.

Guía para viajar al Eje Cafetero: itinerario de 4 días para descubrir la cultura campesina

Ubicado a pocos kilómetros de Manizales, este municipio conserva el encanto de los pueblos cafeteros, con calles tranquilas, paisajes montañosos y una fuerte identidad cultural que invita a quedarse un poco más de lo planeado.

Su apodo no es casualidad, pues durante décadas ha sido un punto de paso para viajeros que se dirigen hacia el norte de Caldas y Antioquia, convirtiéndose en una puerta de entrada para descubrir la riqueza natural y cultural de esta región.

Esa tradición todavía se mantiene y hoy es uno de los aspectos que más llaman la atención de quienes lo visitan.

Así se ven las calles de Neira, Caldas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Neira, Caldas / API

Además de su vocación cafetera, Neira también es reconocido por un producto típico que hace parte de su identidad gastronómica: el corcho, un dulce elaborado con panela y pata de res que ha dado origen a las tradicionales Fiestas Nacionales del Corcho.

Esta celebración reúne cada año a habitantes y turistas alrededor de la música, la cultura y la gastronomía local.

El municipio también ofrece espacios ideales para quienes disfrutan del turismo de naturaleza. Sus montañas, caminos rurales y miradores permiten realizar caminatas, cabalgatas, recorridos ecológicos y observación de aves, actividades que resaltan la biodiversidad característica del Paisaje Cultural Cafetero.

Vereda Agrovillas y Cuba Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Neira, Caldas / API

El Parque principal es otro de los lugares imperdibles. Allí es común encontrar a los habitantes compartiendo conversaciones mientras visitantes disfrutan de la arquitectura tradicional y del ambiente tranquilo que caracteriza al municipio.

Todo esto convierte a Neira en un destino perfecto para desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras.

El destino del Eje Cafetero que pocos ubican en el mapa; es ideal para vivir una escapada entre cafetales y montañas

Como parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Neira representa una combinación de historia, tradición cafetera y naturaleza que conserva la esencia de esta región colombiana.

Para todos los viajeros que planean una escapada corta o que quieren descubrir rincones menos conocidos del Eje Cafetero, este municipio aparece como una opción ideal, donde la amabilidad de su gente hace honor al nombre con el que es reconocido en todo Caldas.