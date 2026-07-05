Ni Río ni Cancún: estas son las ciudades preferidas por quienes viajan solos en América Latina

Viajar sin pareja, familia y amigos se ha convertido en una de las tendencias más populares entre las personas que buscan descubrir nuevos destinos a su propio ritmo.

Guía básica para viajar solo a un destino internacional por primera vez: ¿Cómo planearlo?

Pensando en este tipo de viajeros, la plataforma Guruwalk hizo un ranking con las 15 ciudades favoritas de América latina para recorrer solo o sola teniendo en cuenta la cantidad de reservas hechas en sus recorridos gratuitos durante el último año.

Esta lista reúne destinos que destacan por su riqueza cultural, su oferta gastronómica, la facilidad para caminar por sus calles y la posibilidad de conocer otros viajeros durante las visitas guiadas.

Además, muestra el aumento en el interés por vivir experiencias más auténticas, lejos de los tradicionales viajes en grupo.

Hombre en la playa del Mar Caribe en Colombia, en Taganga, Santa Marta Foto: Getty Images

¿Qué destinos son los mejores para viajar solo?

En el primer lugar aparece Ciudad de México, famosa por su amplia oferta de museos, barrios históricos, mercados y vida cultural.

Sigue Buenos Aires y Lima, dos capitales que combinan historia, arquitectura, gastronomía y una cargada agenda de actividades para visitantes nacionales e internacionales.

El ranking continúa con Santiago de Chile, Bogotá y Medellín, ciudades que han fortalecido su oferta turística en los últimos años gracias a recorridos culturales, espacios públicos renovados y propuestas enfocadas en mostrar la identidad de las ciudades.

Mujer viajera en la estación de tren esperando su tren. Foto: Getty Images

En el caso de Colombia, la presencia de dos ciudades confirma el notable interés de los viajeros extranjeros por conocer el país.

También están destinos como Cartagena, Cusco, Río de Janeiro, Sao Paulo, Valparaíso, Montevideo, Oaxaca, La Paz y Antigua Guatemala.

Cada uno ofrece atractivos distintos, desde playas y centros históricos hasta paisajes naturales, mercados tradicionales y una amplia agenda cultural que facilita recorrerlos sin necesidad de un itinerario cuadriculado.

De acuerdo con GuruWalk, las personas que viajan solas suelen buscar ciudades donde sea fácil desplazarse a pie, participar en recorridos guiados y compartir experiencias con personas de diferentes países.

Tres destinos perfectos para viajar solo por Colombia, conectarse con la naturaleza y vivir experiencias fascinantes

Los llamados free tours se han convertido en una herramienta para conocer la historia de cada lugar, recibir recomendaciones de residentes y hacer nuevas amistades durante el recorrido.

El revuelo de este tipo de turismo también responde a un cambio en las preferencias de los viajeros, especialmente entre los más jóvenes, quienes valoran la flexibilidad, la independencia y la posibilidad de construir su propio plan de viaje sin depender de un grupo.