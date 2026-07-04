Así es el primer productor de oro de Antioquia, un encantador municipio con múltiples atractivos naturales e historia

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Combina pueblos patrimoniales, montañas, embalses, naturaleza, cultura paisa y una reconocida gastronomía. Gracias a su diversidad geográfica, es un lugar que puede disfrutarse durante todo el año.

Entre sus 125 municipios está El Bagre, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, a 359 kilómetros de Medellín, aproximadamente a siete horas y media de distancia en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca que esta población es minera por excelencia. “Inició como un caserío que se fue expandiendo a la vez que iba creciendo el desarrollo de la explotación aurífera”, señala la población.

Así mismo, es reconocido por ser un municipio muy rico en fuentes hídricas.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Historia

De acuerdo con la gobernación, la explotación de oro en la zona se remonta al periodo de la conquista española.

El Bagre, durante décadas, perteneció al municipio de Zaragoza del que se separó a finales de la década de los setenta.

“Los líderes del entonces corregimiento El Bagre, ante la negativa de los concejales de Zaragoza de acceder a la presidencia del concejo municipal, decidieron organizar una junta, en la cual se generó una ordenanza que llevó a crear el municipio en el año 1979″, señala la entidad.

Actualmente, el municipio se reconoce por ser el primer productor de oro de Antioquia y por su actividad comercial.

Los encantos de El Bagre. Antioquia Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de El Bagre / API

Atractivos

Entre sus atractivos se destaca la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Está ubicada en el parque principal del municipio y fue construida a mediados de la década de los setenta del siglo XIX en homenaje a su patrona.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Otro lugar reconocido es el balneario Puente Real. “Es uno de los bañaderos más populares y se encuentra a unos dos kilómetros de la zona urbana, allí podrá disfrutar de sus zonas verdes, acampar y realizar pesca deportiva”, señala Antioquia Travel.

La quebrada Villa Abajo es también imperdible. “Ubicada en Villa Abajo, es un lugar rodeado de zonas verdes y vegetación, ideal para acampar y para la pesca deportiva”, destaca el portal turístico.

El salto El Perico es resaltado como otro lugar de interés. Se encuentra ubicado en la vereda del mismo nombre. Tiene una gran vegetación y una bella cascada para bañarse y disfrutar de la zona.