Una de las mejores bandejas paisas de Antioquia está en este pueblo: no es Medellín ni Envigado

Cuando se habla de bandeja paisa, muchos piensan de inmediato en Medellín o Envigado. Sin embargo, uno de los lugares que más elogios recibe por preparar este tradicional plato colombiano está en otro municipio de Antioquia.

El municipio antioqueño que está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y donde se come este delicioso pescado

Este lugar es precisamente Santa Fe de Antioquia, un destino reconocido por su arquitectura colonial, su clima cálido y una oferta gastronómica que conquista tanto a turistas como a locales.

Allí, la bandeja paisa se ha convertido en uno de los principales motivos que obliga a que los visitantes hagan una parada para almorzar.

En este municipio, varios restaurantes han ganado fama por mantener la receta tradicional y ofrecer porciones generosas que conservan el sabor típico antioqueño.

Uno de los platos típicos de Antioquia es la bandeja paisa. Foto: Getty Images

La bandeja paisa es uno de los platos más representativos de Colombia y tiene ingredientes como frijoles, arroz, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo frito, aguacate, tajadas de plátano maduro, arepa y morcilla, aunque algunas preparaciones tienen pequeñas variaciones dependiendo de la tienda o el local.

Precisamente esa combinación abundante es la que atrae cada fin de semana a cientos de viajeros que llegan buscando una experiencia gastronómica auténtica.

Uno de los restaurantes más recomendados por visitantes y conocedores es La Comedia, un establecimiento tradicional ubicado en Santa Fe de Antioquia que se ha ganado una reputación por la calidad de sus ingredientes, el tamaño de sus porciones y el sabor casero de sus preparaciones.

La bandeja paisa es uno de los platos colombianos más reconocidos y degustados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las personas que lo visitan resaltan especialmente el chicharrón crocante, los frijoles bien sazonados y la atención cercana que complementa totalmente la experiencia en el lugar.

Pero el viaje no termina en la mesa con la comida, pues Santa Fe de Antioquia también ofrece múltiples atractivos turísticos que convierten la escapada en un plan completo.

El rincón antioqueño de diversos climas, bellos paisajes y nombre de héroe, un destino imperdible a dos horas de Medellín

Sus calles empedradas, las iglesias coloniales, las plazas, los museos y el icónico Puente de Occidente hacen parte del recorrido habitual para quienes desean hacer una mezcla entre historia, cultura y buena comida durante un mismo fin de semana.

La cercanía con Medellín también favorece las visitas, ya que el trayecto por carretera toma alrededor de una hora y media. Esto permite disfrutar de una salida corta sin necesidad de recorrer largas distancias.