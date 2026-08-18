Así cayeron más de $ 700 millones que serían de la mafia en Antioquia

Aprovechando que el país está volcado atendiendo el desastre del terremoto, la mafia hizo un movimiento que pensé que tendría éxito.

Los delincuentes movieron 730 millones de pesos por carreteras de Antioquia, casi seguros de que la Policía no actuaría por encontrarse atendiendo la emergencia del desastre natural.

Operativo de la Policía contra dineros presuntamente ilegales. Foto: Policía

Sin embargo, unidades como la Policía de Carreteras se mantienen activas en el país ayudando a los damnificados por el terremoto y controlando las vías nacionales.

En medio de uno de los controles y habiendo recibido información de inteligencia, unidades de la Policía de Carreteras ubicaron el botín ilegal en una vía del departamento de Antioquia.

“Fue así como, en el kilómetro 114+000, sector Doradal, unidades del Grupo de Tránsito y Transporte Puerto Triunfo adelantaban actividades de prevención, control, registro a personas y vehículos”, explicó la Policía de Carreteras.

El dinero se encontraba en bolsas negras. Foto: Policía

Añadió la autoridad que “entre el movimiento habitual de la carretera apareció un campero y, teniendo en cuenta la información de inteligencia, los uniformados realizaron la verificación correspondiente y, ante las señales detectadas durante el procedimiento, decidieron profundizar el registro”.

En medio del procedimiento de inspección, dijo la Policía que: “la experiencia de los uniformados, sumada al análisis de información y a las capacidades tecnológicas de la institución, permitió avanzar hasta encontrar lo que nadie esperaba: 730 millones de pesos colombianos en efectivo, además de dos teléfonos celulares”.

“La millonaria suma quedó bajo custodia de las autoridades y fueron capturados dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Puerto Triunfo por el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 323 del Código Penal. El vehículo en el que se movilizaban también fue inmovilizado”, agregó la Policía.

Dinero incautado por la Policía en Antioquia. Foto: Policía

Por último, indicó que “la zona donde se produjo el procedimiento hace parte de un corredor de importancia estratégica y, de acuerdo con información objeto de análisis por parte de las autoridades, sería utilizado presuntamente para el tránsito de recursos y mercancías relacionados con actividades de minería ilegal, especialmente en desplazamientos que conectan sectores de Antioquia con el departamento del Tolima, en dirección hacia Ataco”.