El escándalo de contrabando y lavado de activos que vincula a la conocida tienda de ropa interior, Lili Pink, tiene un listado de personas procesadas, principalmente los socios de la compañía.

Caso Lili Pink: Fiscalía pide enviar a la cárcel a ocho personas que habrían participado en la “empresa criminal”

La Fiscalía aseguró que, a través de estas tiendas y utilizando la credibilidad de la marca, facilitaron el contrabando, y luego el lavado de activos, de ahí que fuera necesario adelantar operación de extinción de dominio en todas las tiendas del país.

La defensa de las personas vinculadas a este proceso aseguró, a través de un comunicado, que no existe evidencia de un presunto contrabando, puesto que todas las operaciones fueron objeto de vigilancia de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“Tras analizar los más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, señaló la firma Riveros Bazzani, abogados y representantes legales de los empresarios vinculados.

Este es el organigrama de esquema de cotrabando de Lili Pink. Foto: Rama Judicial

Hay un asunto más grave, de acuerdo con lo que manifiestan los abogados, y es que en diferentes operaciones de decomiso que hizo la Dian, al 1 % de la mercancía que ingresaba al país, avaluada en más de 54,000 millones de pesos, buena parte de esa mercancía era comercializada en tiendas no autorizadas y sin ningún tipo de relación con la marca.

“En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca LILI PINK. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.

Insisten los abogados que, hasta el momento, la Fiscalía no ha logrado demostrar con prueba técnica la responsabilidad en los delitos que fueron imputados, insistiendo que incluso jueces de control de garantías han negado varias de las solicitudes que ha hecho el ente acusador.

Lili Pink y la Fiscalía General de la Nación. Foto: Foto 1: Lili Pink / Foto 2: Fiscalía / Foto 3: Fiscalía

“A la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026. Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, señala el comunicado.

Por el contrario, la Fiscalía, en una extensa audiencia de imputación de cargos, amplió los hechos que son materia de investigación ahora y que advierten cómo, a través de estas empresas y la propia marca, se logró concretar una multimillonaria operación de lavado de activos.