Tras la tragedia que vive la ciudad a causa del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, son muchos los grupos de rescate que se han comprometido con la causa para dar el apoyo que necesita la población afectada.

Sin embargo, cuando se mezclan las ideologías con la tragedia nacional, se pierden las dimensiones y comienzan a surgir las falsas noticias.

En medio de la emergencia, el periodista Hernán Duque ha denunciado una estrategia de desinformación, que ahora lo tiene en la mira de grupos que amenazan con atentar contra su vida.

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“Lo único que quieren es generar un mensaje de odio en contra del presidente Abelardo De La Espriella, que lo único que ha hecho es enviar toneladas de amor y toneladas de ayuda humanitaria (...)”

Esto es lo que ha venido evidenciando Hernán Duque, un comunicador que desde Pereira ha denunciado que grupos pertenecientes a la Primera Línea, conocidos como los Topos de Pereira, se han dedicado a crear falsas noticias alrededor de los rescates.

Estos falsos activistas aseguran que las autoridades han impedido el rescate de los afectados por el terremoto, afirmando incluso que se están enterrando vivas a las víctimas.

“(...) Nos están amenazando de muerte la Primera Línea (...) intentan culpar al Gobierno nacional y al gobierno local de enterrar vivas a las personas (...)”, según ha dicho el propio Hernán en una publicación en redes.

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Una revelación que pone en riesgo la vida

Las evidencias presentadas por el comunicador ante las autoridades, en las que se reflejan amenazas contra su vida, lo han convertido en el objetivo de estos grupos subersivos.

A su criterio, lo que buscan es crear caos en el territorio y así demeritar la acción del actual Gobierno y la forma como está organizando los rescates y los grupos de apoyo para los damnificados.

Sus denuncias han puesto en jaque no solo el ejercicio de su profesión y su vida, sino que han afectado la seguridad de su grupo familiar.

“Lo único que quiero es que me dejen trabajar”, afirma Hernán Duque, quien durante años ha ejercido su profesión como periodista apoyando las buenas causas en Pereira.

La tergiversación de los hechos que se viene presentando durante las acciones de rescate no ayuda en nada y sí perjudica la acción de miles de personas que se han puesto la camiseta por el país.

Además de su trabajo como periodista, en estos momentos apoya uno de los 9 albergues que se encuentran en la capital de Risaralda, el Mejía Romero, en donde alrededor de 175 personas se encuentran resguardadas.

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Es por eso que siente la obligación moral de denunciar a quienes con sus falsas noticias y amenazas buscan impedir que los recursos y las ayudas lleguen a quienes en este momento cuentan con la solidaridad de los colombianos y del Gobierno para poder sobrevivir.