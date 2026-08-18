Presidente Abelardo De La Espriella revela impactante cifra de hospitales afectados por el terremoto

El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto arrasó con una parte importante del sistema hospitalario en las zonas de desastre. El presidente Abelardo De La Espriella explicó la magnitud de la situación en la alocución que dio este lunes festivo en la noche.

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“La tragedia se extiende a 450 municipios de 15 departamentos del país, lo que significa que una tercera parte de Colombia resultó afectada”, explicó De La Espriella. El presidente enlistó los daños que se sufrieron en el terremoto y detalló los que ha vivido el sistema de salud: 285 centros tienen algún tipo daño.

Varios hospitales de Cali tuvieron que evacuar a los pacientes de poca complejidad médica. Foto: Raúl Palacios - El País

SEMANA reconstruyó esa tragedia sobre el sistema que hoy debe soportar la atención a las víctimas. En el recorrido que hizo este medio por el país, se evidenció el deterioro de la infraestructura de muchos municipios afectados. También en las conversaciones con decenas de afectados y líderes que pidieron un sos por sus hospitales.

En Cali, el Hospital Universitario del Valle (HUV) sufrió el colapso parcial de una de sus estructuras. En un video se ve como se desploma el ala de pediatría neonatología y medicina interna.

“El Hospital Universitario del Valle es un símbolo nacional de superación, eficiencia y excelencia médica. ¡No lo vamos a dejar caer! Desde el Gobierno Nacional volcaremos todos los esfuerzos y recursos necesarios para recuperarlo por completo”, indicó el primer mandatario al confirmar una ayuda $4.386.000.000 de pesos.

El hospital de Buenaventura también está muy deteriorado y los pacientes han tenido que ser atendidos en carpas y a la intemperie en medio de torrenciales aguaceros.“El SOS es que nos ayuden con hospitales móviles”,dijo la abogada Libia Mosquera. La Clínica Santa Sofía tuvo que restringir parte de sus áreas de hospitalización y de urgencias luego de las afectaciones provocadas por el terremoto.La infraestructura fue sometida a revisiones para establecer las condiciones de seguridad y determinar cuáles espacios podían continuar funcionando.

Terremoto en Cali, Hospital Universitario del Valle Foto: Gobernación del Valle

En Pereira están afectadas están la Clínica Los Nevados, la Clínica Los Rosales y la Clínica Noé. Esta última tuvo que ser evacuada debido a las condiciones que presentó después del movimiento telúrico.

El Hospital Mental Universitario de Risaralda también sufrió afectaciones que obligaron al traslado de aproximadamente 80 pacientes hacia otros centros asistenciales, según informó la Gobernación de Risaralda.

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En Quibdó, las personas que se encontraban en el Hospital San Francisco de Asís tuvieron que ser evacuadas temporalmente el jueves 13 de agosto. La decisión se produjo en medio de las evaluaciones posteriores al terremoto y de las condiciones que presentaba la infraestructura.

“El país está de luto, pero está de pie”

El presidente reveló la cifra de lo que podría costar la reconstrucción del país. “Una firma privada modeló pérdidas físicas, directas, en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los 30 billones de pesos. Más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones infraestructura”, dijo.

“Pienso y me ocupo directamente las 24 horas del día de los miles de heridos. Me ocupo de aquellos que buscan a un familiar desaparecido.Estoy pensando todo el tiempo en las decenas de miles de familiasque perdieron su vivienda y de aquellos que contemplan la pérdida del trabajo de toda una vida”, aseguró.

“Además, pensando en las decenas de miles de familias que perdieron su vivienda y que contemplan la pérdida de un trabajo de toda la vida.La patria está de luto, pero también está de pie, trabajando y rugiendo”,dijo.