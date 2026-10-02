BID abre proceso para estructurar nuevo proyecto hospitalario del Instituto Nacional de Cancerología

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer los términos de referencia para contratar la consultoría que estará a cargo de la estructuración integral del proyecto hospitalario de la Unidad de Servicios Ambulatorios y del Centro de Prevención Temprana del Cáncer (CpreD) del Instituto Nacional de Cancerología (INC), principal institución especializada en atención oncológica del país y uno de los proyectos priorizados en la iniciativa Patria Milagro del Gobierno de De La Espriella.

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Con la apertura del proceso de Manifestaciones de Interés, el BID busca convocar a firmas especializadas que se encarguen de desarrollar la estructuración integral del proyecto. Esta labor incluirá los componentes técnico, socioambiental, de riesgos, jurídico, comercial, económico y financiero, además de contemplar aspectos relacionados con el diseño, la financiación, la construcción, el equipamiento, la dotación, la operación y el mantenimiento de la Unidad de Servicios Ambulatorios y el CpreD.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Cancerología (INC) suscribieron un convenio de cooperación técnica orientado a fortalecer la infraestructura pública de salud en Colombia.

Reunión Gobierno colombiano con el BID Foto: Vicepresidencia de la República / Cortesía

El acuerdo busca ampliar la capacidad de atención de los pacientes con cáncer, modernizar los servicios ambulatorios del INC y mejorar los procesos de detección temprana, atención oportuna y manejo integral de la enfermedad.

“Desde la ANI, realizaremos el acompañamiento técnico que nos permita contar con un centro hospitalario sostenible e innovador, que responda a las necesidades de los pacientes oncológicos del país. El proyecto hace parte del programa ANI Social que, en el componente de salud, contempla la estructuración de cuatro proyectos de infraestructura para beneficiar a más de 7,9 millones de personas con una potencial inversión de $4,68 billones”, indicó Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la ANI, según lo citado en un comunicado de prensa emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).