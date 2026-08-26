Roy Alejandro Barreras Cortés, el hijo del excandidato presidencial Roy Barreras, salió de su cargo como representante y director ejecutivo de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la semana anterior.

SEMANA conoció que Barreras Cortés llegó al puesto, uno de los más apetecidos por los colombianos en el exterior, en diciembre de 2022, justo durante el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro y cuando su padre era presidente del Senado.

No obstante, apenas llegó Abelardo De La Espriella, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, envió una carta al secretario general del BID, Gerardo Corrochano, en la que anunció la designación del nuevo representante de Colombia.

“Hemos remitido las nuevas designaciones para la representación de Colombia ante el BID: el señor Jaime Alberto Pumarejo es el director ejecutivo titular y el señor Daniel Araujo Campo, consejero senior de la Oficina del Director Ejecutivo por Colombia y Perú”, se lee en el documento.

Jaime Pumarejo. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Y añadió: “Teniendo en cuenta que las designaciones ya han sido efectuadas y comunicadas por las autoridades competentes, agradecemos que, en el marco de los procedimientos establecidos por el Banco, se prioricen y agilicen las gestiones administrativas, de contratación y habilitación requeridas para hacer efectiva su vinculación”.

Y en virtud de lo anterior, “nos permitimos indicar que quien viene ejerciendo como director ejecutivo deberá cesar el ejercicio de sus funciones a partir del recibo de la presente comunicación, de conformidad con lo establecido”.

Lo anterior —añadió el ministro— garantizará la oportuna conformación de la representación de Colombia ante el banco.

SEMANA conoció que el hijo de Roy Barreras tenía intenciones de continuar en el cargo durante unos días más y realizar el empalme, pero el Gobierno de Abelardo De La Espriella no lo permitió.

Una fuente de alto nivel le dijo a este medio que la decisión de la Casa de Nariño molestó a Roy Alejandro Barreras.

Jaime Pumarejo ya asumió el cargo.