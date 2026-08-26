“Es una decisión confusa, lenta e incomprensible”: Motoa sobre decisión de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional

El exsenador y uno de los demandantes de la reforma pensional promovida por el anterior Gobierno, Carlos Fernando Motoa, expresó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional frente a esta iniciativa y la calificó como “confusa, lenta e incomprensible”.

Reforma pensional: qué cambia para los colombianos, qué sigue pendiente y cuándo comenzaría a aplicarse

“La decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional que conoce el país es confusa, lenta e incomprensible, después de dos años de espera de los colombianos por una decisión de fondo de este órgano colegiado. Además, es preocupante que nuevamente remita a la Cámara de Representantes la discusión y aprobación de artículos y proposiciones, cuando existen elementos de fondo, y no solamente de trámite, que pudieron ser considerados por la Corte en su análisis de exequibilidad”, explicó Motoa.

El exsenador, quien fue uno de los demandantes de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó además que, durante el análisis de la norma, no se hayan tenido en cuenta los argumentos expuestos en el Senado de la República sobre la falta de sostenibilidad del sistema en el mediano plazo y los posibles efectos sobre las futuras generaciones.

“En la discusión en el Senado de la República se demostró que esta reforma no era sostenible en el mediano plazo y que podría dejar sin una adecuada cobertura pensional a quienes hoy son jóvenes”, señaló.

Finalmente, Motoa advirtió que la decisión de la Corte abre nuevamente una discusión en la Cámara de Representantes y cuestionó que no se hayan considerado las circunstancias que rodearon el trámite de la iniciativa en el Senado.

“Se crea nuevamente una discusión que tendrá que darse en la Cámara de Representantes, sin tener en cuenta situaciones similares y el desconocimiento de principios democráticos que fueron vulnerados durante el trámite de la reforma en el Senado de la República”, concluyó.