MinVivienda entregó títulos de propiedad a las familias del Centro Poblado de Los Encantos, en La Paz, Cesar

El Ministerio de Vivienda consolidó la legalización total del Centro Poblado Los Encantos, ubicado en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar.

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Con una histórica jornada adelantada por la cartera en este departamento, el 100 % de las familias de esta comunidad recibieron las escrituras oficiales que las acreditan como legítimas dueñas de sus hogares.

La entrega formal benefició directamente a 25 familias que esperaron por más de una década desde la fundación de este asentamiento urbano. El viceministro de Vivienda, Reynaldo D’Silva, destacó la importancia de este logro dentro del programa gubernamental “Colombia País de Propietarios”.

Según el alto funcionario, detrás de cada documento entregado se materializan años de esfuerzo, sueños y esperanza. Asimismo, dio la bienvenida a los beneficiarios a la Patria Milagro, un modelo estatal enfocado en la legalidad y el bienestar social.

Este título proporciona un robusto blindaje jurídico y patrimonial para los hogares beneficiados. A partir de ahora, los habitantes de Los Encantos gozarán de estabilidad legal, valorización de sus viviendas y un acceso más sencillo a créditos financieros.

De igual forma, quedan habilitados para postularse a subsidios estatales de mejoramiento habitacional, lo que elevará significativamente su calidad de vida.

La buena noticia para el municipio de La Paz no termina allí. El Ministerio de Vivienda anunció que ya inició los trámites de formalización para otros 100 predios en el barrio La Pista, situado en la cabecera municipal.

Se proyecta que estos nuevos títulos de propiedad sean entregados a las familias entre los meses de noviembre y diciembre del año 2026.