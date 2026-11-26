Durante el Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, anunció un nuevo programa de asignación de subsidios gubernamentales de vivienda para reemplazar a ‘Mi Casa Ya’.

Ministro de Vivienda anunció que cuenta con $5,7 billones para destrabar obras inconclusas

‘Mi Casa Milagro’ está dentro del plan de inversiones de $20 billones de la cartera de Vivienda para este cuatrenio, pero sus detalles específicos se revelarán en marzo de 2027 luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y también después de conocerse la disponibilidad presupuestal para el año entrante.

Esto quiere decir que durante el primer semestre de 2027 las personas interesadas en aplicar a este mecanismo gubernamental podrían conocer toda la información de requisitos, montos y plazos.

“El año entrante viene la posibilidad de que en los 32 departamentos del país la gente pueda empezar a soñar con tener su casa y la posibilidad de tener un subsidio”, destacó Beltrán.

La iniciativa del Gobierno Nacional plantea una coordinación con los entes territoriales y las cajas de compensación para facilitar la compra de vivienda en el país.

El nuevo programa también quiere ayudar a las más de 153.000 personas que se quedaron sin el cierre financiero de este subsidio el año pasado, debido a la suspensión de ‘Mi Casa Ya’ durante el gobierno Petro, el cual señaló una falta de presupuesto y un cupo agotado a finales de 2024.

Durante el Congreso Nacional de Infraestructura, el ministro de Vivienda dio detalles sobre este nuevo programa. Foto: MinVivienda

“153.000 familias en Colombia tenían en las manos el título de su casa y lo perdieron. Los subsidios se quedaron sin el cierre y, al quedarse sin el cierre, perdieron su casa”, señaló el ministro.

En cuanto a la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el MinVivienda también explicó que se apalancará mediante el mecanismo de ‘Obras por Impuestos’ y que ya cuentan con cerca de 33 proyectos contemplados para este.

También se anunció la suscripción de un convenio entre el Fonvivienda y el Fondo Milagro por $1,7 billones para la compra de 4.700 viviendas nuevas, 1.050 viviendas rurales y 20.000 mejoramientos de vivienda.