Los beneficiarios del programa Colombia Mayor recibirán el pago de su transferencia económica antes de Navidad. Así lo confirmó la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, luego de la aprobación de una adición presupuestal en la Cámara de Representantes que permitirá garantizar los recursos para los giros.

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La noticia representa un alivio para millones de adultos mayores que esperaban la confirmación de los recursos para recibir el apoyo económico antes de finalizar el año.

🇨🇴👴👵💪🏼 ¡Buenas noticias para casi 3 millones de personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país! El Congreso aprobó los $1,1 billones para Colombia Mayor, un paso fundamental para garantizar su sustento diario. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez @sandrasuarezp agradeció a las plenarias de la @CamaraColombia y del @SenadoGovCo por escuchar el llamado de los adultos mayores y respaldar el proyecto de ley de adición presupuestal impulsado por Prosperidad Social y el @MinHacienda. “¡El Milagro Social avanza! Seguimos trabajando por una vejez con bienestar. La adición presupuestal para nuestros adultos mayores más vulnerables pasa a sanción presidencial”, aseguró la directora. ¡SUPERAR LA POBREZA ES TAREA DE TODOS! #SuperarLaPobrezaEsTareaDeTodos #MilagroSocial — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) November 25, 2026

El anuncio fue realizado por la funcionaria a la salida de la Cámara de Representantes, luego de que se aprobara la adición presupuestal que permitirá financiar las transferencias del programa.

“Aquí, saliendo de la Cámara de Representantes, con un agradecimiento inmenso y también contándole a ustedes, beneficiarios de Colombia Mayor, que tenemos la buena noticia. Con la adición presupuestal aprobada, vamos a poderles pagar. Entonces, antes de Navidad, van a poder recibir de Colombia Mayor el pago de su transferencia”, manifestó Suárez.

La directora también agradeció a los representantes a la Cámara por respaldar la iniciativa y permitir que Prosperidad Social avance en el cumplimiento de los compromisos con la población adulta mayor.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Colombia Mayor?

Para garantizar estas transferencias, el Congreso aprobó $1,1 billones destinados al programa Colombia Mayor, recursos que hacen parte de una adición presupuestal de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026.

Con esta aprobación se busca garantizar los pagos para aproximadamente 2.800.000 personas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en diferentes regiones del país.

El valor de la transferencia depende de las condiciones y el grupo de beneficiarios. Actualmente, el programa contempla pagos de $80.000 para determinados beneficiarios, mientras que las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años reciben $230.000 mensuales.

Por esta razón, no todos los participantes recibirán necesariamente el mismo monto.

Nuevo ciclo de entregas del programa Colombia Mayor. Foto: Getty Images

¿Cuándo comenzarán los pagos de Colombia Mayor?

Aunque la aprobación de los recursos representa un avance fundamental, los desembolsos requieren completar los procedimientos legales, presupuestales y administrativos correspondientes.

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Una vez finalicen estas etapas, Prosperidad Social establecerá el cronograma de pagos y comunicará oficialmente las fechas y los mecanismos habilitados para recibir el dinero.

Los beneficiarios que tengan registrada una cuenta bancaria o depósito electrónico podrán recibir la transferencia directamente en el producto financiero inscrito. Quienes no cuenten con esta modalidad podrán reclamar el subsidio mediante los operadores de pago autorizados, de acuerdo con las instrucciones y fechas que establezca la entidad.