Las universidades privadas en Colombia están perdiendo terreno incluso entre los hogares de mayores ingresos, uno de los segmentos de la población que tradicionalmente ha concentrado buena parte de la demanda de estas instituciones. El avance de la educación pública, que durante años estuvo más asociado con las necesidades de acceso de las familias de menores recursos, está modificando la composición del mercado de la educación superior.

Así lo revela un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados del Grupo Cibest (antes Bancolonbia), elaborado con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, con corte a julio de 2026.

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Según el estudio, entre 2022 y 2026 la participación de las instituciones privadas en la matrícula de educación superior cayó en los cinco quintiles de ingreso de la población. El fenómeno resulta especialmente llamativo entre el 40 % de los hogares con mayores ingresos del país, donde la educación pública ha ganado una participación significativa.

El cambio supone un desafío para las instituciones privadas, que ahora enfrentan una mayor competencia por estudiantes pertenecientes a familias con capacidad económica para pagar sus matrículas.

Entre 2021 y 2025, la matrícula técnica profesional aumentó aproximadamente 44 %, frente a 9 % de la universitaria. Foto: Getty Images

Las cifras del Ministerio de Educación también dan cuenta de esta recomposición. En 2018, el número de estudiantes matriculados en instituciones públicas y privadas era prácticamente igual. Al cierre de 2025, las primeras contaban con 1,55 millones de alumnos, frente a 1,2 millones de las segundas. La diferencia alcanza los 350.000 estudiantes.

El crecimiento de la matrícula pública coincide con el fortalecimiento de la financiación estatal, la ampliación de los mecanismos de gratuidad y los cambios en las decisiones de gasto de los hogares.

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Curiosamente, este fenómeno no se observa con la misma intensidad en la educación primaria y secundaria. Según Bancolombia, entre 2022 y 2026 la distribución de los estudiantes de colegios públicos y privados se mantuvo relativamente estable. Las familias de mayores ingresos siguen teniendo una marcada participación en la educación privada, mientras que en la educación superior aumenta su presencia en las instituciones públicas.

El dilema de las matrículas

Esta recomposición de la demanda ocurre en momentos en que las instituciones de educación superior enfrentan fuertes presiones financieras. Los costos del sector han aumentado alrededor de 60 % desde 2019 y, a junio de 2026, registraban incrementos anuales de entre 9,6 % y 10 %.

Los costos de la educación superior acumulan actualmente incrementos de entre 60 % y 62 %, aproximadamente, frente a 2019. Foto: 123RF

Los gastos de personal, las indexaciones y los aumentos del salario mínimo han encarecido la operación. Sin embargo, las instituciones privadas tienen cada vez menos margen para trasladar esos incrementos al precio de las matrículas, ante el riesgo de perder estudiantes.

A esto se suman las restricciones presupuestales del Icetex. La menor disponibilidad de crédito educativo reduce el número de familias que pueden financiar estudios en instituciones privadas, incluso cuando sus hijos no consiguen un cupo en una universidad pública.

Menos jóvenes y nuevos competidores

El panorama se complica por la caída de la natalidad. Las proyecciones citadas por el Grupo Cibest indican que los jóvenes de entre 15 y 29 años pasarían de representar el 24 % de la población colombiana en 2025 al 15 % en 2070.

Participación por quintil de ingresos entre educación superior privada y pública. Foto: Grupo Cibest

También están cambiando las preferencias académicas. Entre 2021 y 2025, las matrículas en programas técnicos profesionales aumentaron 44 %, frente a 9 % en los universitarios. Entretanto, la oferta de programas virtuales creció 223 % entre 2019 y 2025.

Para los expertos del Grupo Cibest, la sostenibilidad financiera de las instituciones privadas dependerá cada vez más de su capacidad para diversificar sus ingresos, ofrecer programas flexibles y demostrar que la inversión en educación se traduce en mejores oportunidades laborales y salariales.