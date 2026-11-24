La Universidad Católica hizo pública una solicitud que le realizó a la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) sobre Claudia Teresa Romero, la segunda representante a la Cámara del Pacto Histórico salpicada en el escándalo de presuntos títulos falsos.

Claudia Romero, del Pacto Histórico, no tiene título profesional, pero estaba haciendo una especialización: R3ntas expuso prueba

Juan Felipe Pedraza, más conocido como R3ntas, reveló que la congresista está cursando una especialización en la Católica pese a no ser titulada de su pregrado en la Javeriana.

Pedraza, quien también destapó el escándalo del presunto título falso de Luz Verónica Estrada, reveló que la representante Romero está cursando actualmente un posgrado en la Católica, luego de haberse presentado como egresada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana cuando este título nunca existió.

Por esta situación, la Católica hizo pública su solicitud a la Javeriana de certificar la autenticidad del título de pregrado.

“La Universidad Católica de Colombia (...) solicitó formalmente a la Pontificia Universidad Javeriana certificar la autenticidad y titularidad del título profesional aportado por la ciudadana Claudia Teresa Romero Nader”, comunicó la Católica.

Claudia Teresa Romero Nader, congresista del Pacto Histórico. Foto: Cámara de representantes

El título de la Javeriana fue presentado por la hoy congresista para poder cursar la especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal en el segundo semestre de 2026.

Por ello, se emitió esta solicitud que “fue dirigida a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Pontificia Universidad Javeriana, con el propósito de establecer si el título profesional aportado durante el proceso de admisión fue efectivamente expedido por esa institución de educación superior”.

“La Universidad Católica de Colombia consideró procedente acudir directamente a la institución educativa a la que se atribuye la expedición del título profesional aportado durante el proceso de admisión, con el propósito de obtener una certificación oficial que permita esclarecer los hechos y adoptar las determinaciones académicas, administrativas y legales a que haya lugar”, comunicaron.

Ante las acusaciones, la congresista publicó un video en sus redes sociales en el que se defendió y aseguró que nunca ha dicho que es graduada de esta carrera, sino que se trata de información que ha comenzado a circular para hacerle daño.