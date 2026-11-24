El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, se pronunció este martes, 24 de noviembre, para condenar enérgicamente el atentado con explosivos registrado en la noche del lunes en el parque principal de Villavicencio, que afectó la sede de la Gobernación del Meta y la Catedral de Nuestra Señora del Carmen.

A través de un mensaje divulgado en sus canales oficiales y en declaraciones públicas, el alto funcionario calificó el ataque como “vil y cobarde”, expresó su solidaridad total con los habitantes de la capital metense y de toda la Orinoquía colombiana, e hizo un llamado urgente a la unidad nacional para enfrentar la violencia.

Petro y su hipótesis tras el atentado terrorista en Villavicencio: “Los que ponen la bomba”

Llamado a rodear al presidente De La Espriella y a la Fuerza Pública

En su declaración, el vicepresidente enfatizó la necesidad de cerrar filas institucionales alrededor del jefe de Estado y de los uniformados encargados de preservar el orden público en el territorio nacional.

“Mi solidaridad con Villavicencio, con el Meta y con toda la Orinoquía colombiana. Condeno con firmeza el atentado terrorista que sufrió la ciudad. Hoy más que nunca, Colombia debe estar unida contra el terrorismo. Es momento de rodear al presidente Abelardo De La Espriella y respaldar a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, que trabajan para proteger la vida y la seguridad de los colombianos”, manifestó Restrepo.

"Colombia tiene que enfrentar ese cáncer de la criminalidad y de los terroristas": el pronunciamiento del vicepresidente Restrepo tras el ataque en el Meta Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El funcionario insistió en que el ataque contra la capital del Meta constituye una agresión contra toda la nación y reiteró que los militares y policías están desplegando toda su capacidad operativa para garantizar la tranquilidad ciudadana en las regiones más golpeadas por los grupos armados ilegales.

Balance de orden público y ofensiva contra el “cáncer de la criminalidad”

Asimismo, José Manuel Restrepo se refirió al panorama de seguridad con el que inició la actual administración y reafirmó la determinación del Gobierno nacional de no retroceder frente a las organizaciones narcoterroristas.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, se pronunció este martes 24 de noviembre de 2026 para condenar enérgicamente el atentado con explosivos registrado en la noche del lunes en el parque principal de Villavicencio, que afectó la sede de la Gobernación del Meta y la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. A través de un mensaje divulgado en sus canales oficiales y en declaraciones públicas, el alto funcionario calificó el ataque como «vil y cobarde», expresó su solidaridad total con los habitantes de la capital metense y de toda la Orinoquía colombiana, e hizo un llamado urgente a la unidad nacional para enfrentar la violencia. Llamado a rodear al presidente De La Espriella y a la Fuerza Pública En su declaración, el vicepresidente enfatizó la necesidad de cerrar filas institucionales alrededor del jefe de Estado y de los uniformados encargados de preservar el orden público en el territorio nacional. "Mi solidaridad con Villavicencio, con el Meta y con toda la Orinoquía colombiana. Condeno con firmeza el atentado terrorista que sufrió la ciudad. Hoy más que nunca, Colombia debe estar unida contra el terrorismo. Es momento de rodear al presidente Abelardo De La Espriella y respaldar a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, que trabajan para proteger la vida y la seguridad de los colombianos", manifestó Restrepo. El funcionario insistió en que el ataque contra la capital del Meta constituye una agresión contra toda la nación y reiteró que los militares y policías están desplegando toda su capacidad operativa para garantizar la tranquilidad ciudadana en las regiones más golpeadas por los grupos armados ilegales. Balance de orden público y ofensiva contra el «cáncer de la criminalidad» Asimismo, José Manuel Restrepo se refirió al panorama de seguridad con el que inició la actual administración y reafirmó la determinación del Gobierno nacional de no retroceder frente a las organizaciones narcoterroristas. "Recibimos un país en medio del narcotráfico, del aumento absurdo de la criminalidad, del crecimiento del terrorismo, y aquí hay un gobierno que está enfrentando esa realidad. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, firmes contra el terrorismo, porque Colombia tiene que enfrentar ese cáncer de la criminalidad y de los terroristas", subrayó el vicepresidente. De esta manera, la Vicepresidencia de la República se sumó a la postura fijada previamente por el presidente Abelardo De La Espriella, ratificando que la prioridad del Ejecutivo es combatir de manera frontal el terrorismo y restablecer las condiciones de seguridad en Villavicencio y en todo el país.

“Recibimos un país en medio del narcotráfico, del aumento absurdo de la criminalidad, del crecimiento del terrorismo, y aquí hay un gobierno que está enfrentando esa realidad. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, firmes contra el terrorismo, porque Colombia tiene que enfrentar ese cáncer de la criminalidad y de los terroristas”, subrayó el vicepresidente.

De esta manera, la Vicepresidencia de la República se sumó a la postura fijada previamente por el presidente Abelardo De La Espriella, ratificando que la prioridad del Ejecutivo es combatir de manera frontal el terrorismo y restablecer las condiciones de seguridad en Villavicencio y en todo el país.