Fuentes militares revelaron detalles de inteligencia que dibujaron el perfil del hombre, presunto responsable del atentado terrorista en la ciudad de Villavicencio, frente a la Gobernación del departamento del Meta. Se trata de alias Paul, disidente al mando de alias Iván Mordisco.

Así fue la cronología del atentado terrorista en Villavicencio: el carro usado se lo robaron hace 10 meses

De acuerdo con un documento reservado, conocido por SEMANA, alias Paul es un hombre de confianza de alias Antonio Medina, quien de acuerdo con la investigación sería el cerebro detrás de la acción terrorista. Una información que entregó el presidente Abelardo De La Espriella y que confirmó la Fiscalía.

“Dentro de las hipótesis que se verifican de manera preliminar está la posible participación del frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc, estructura criminal con injerencia en el oriente del país”, explicó la Fiscalía tras las primeras versiones que se conocieron de este atentado.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

El documento reservado que conoció SEMANA se advierte que alias Paul en 2025 estuvo como segundo cabecilla de la comisión 45 (Gabriel García) de las disidencias de las Farc, frente 39 al mando de alias Antonio Medina y este año quedó como tercer cabecilla del llamado E 28, el brazo criminal de las disidencias.

Las fuentes de inteligencia advirtieron que este disidente de las Farc, alias Paul, resulta ser un integrante de relevancia para la organización criminal, no solo por ser el hombre de confianza de Antonio Medina, sino porque sus actividades criminales están orientadas al financiamiento de la estructura criminal a través de las extorsiones en los departamentos de Arauca y Casanare.

La Fiscalía aseguró que dos fiscales especializados de crimen organizado, llegaron a la ciudad de Villavicencio para estar al frente de toda la investigación y con el apoyo de la policía judicial y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) espera recaudar todos los elementos de prueba que permita la identificación de los responsables de este atentado.