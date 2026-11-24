SEMANA conoció que la Corte Suprema de Justicia tiene sus primeros avances en la compulsa de copias que le envió la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Claudia Romero Nader, representante a la Cámara, por los supuestos títulos falsos de la Universidad Javeriana que habría presentado.

La petición de la Fiscalía para investigar a Romero Nader llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema durante la noche del lunes, 23 de noviembre, pero después de pasar por el sistema de reparto que maneja el alto tribunal, el proceso llegó al despacho de la magistrada Susana Quiroz Hernández.

Claudia Romero, del Pacto Histórico, no tiene título profesional, pero estaba haciendo una especialización: R3ntas expuso prueba

La magistrada Quiroz Hernández también está a cargo de las investigaciones por presunta falsificación de títulos académicos que involucran a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara, quien desapareció después de que la Universidad Nacional confirmara que no aparece en los registros como estudiante de Ingeniería de Minas.

Ahora, la togada tendrá que investigar a las dos congresistas del Pacto Histórico para determinar si habrían incurrido en algún delito relacionado con la presunta falsificación de sus títulos académicos.

La denuncia contra Romero Nader

El presidente de la Red de Veedurías de Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, presentó la denuncia contra la representante por Bogotá, en la que pidió a la Corte Suprema que determine los delitos que “resulten de la investigación”. Consideró necesario incluir la “falsedad en documento público”.

Bustos argumentó su denuncia en la información revelada por Juan Felipe Pedraza, conocido en X como Rentas, quien aseguró que la congresista se presentaba en la descripción de la página web Congreso Visible como “graduada de administración de empresas de la Universidad Javeriana”.

Rentas explicó que, por una información que obtuvo, decidió radicar un derecho de petición a la Javeriana para corroborar la formación académica de la representante del Pacto Histórico y sus antecedentes al interior del centro académico.

El influencer después confirmó: “Pregunté al Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces, pues, es otro caso más”.

Por su parte, la representante Claudia Romero Nader denunció en las últimas horas que el diploma que circula en redes a su nombre es “falso”. Negó haber cursado Administración de Empresas en esa universidad.