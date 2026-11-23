La Corte Suprema de Justicia cuestionó la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de investigar a un juez de Medellín que compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El togado pidió a ese organismo que indague al presidente Abelardo De La Espriella por el careo público que hizo con Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en medio de su captura.

En el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria que organizó la Corte en Cali, el magistrado Quintero dejó presente su postura frente a ese episodio y de paso lanzó un dardo contra quienes atacan las instituciones.

El vicepresidente de la Corte Suprema manifestó: “Duele que de nuestras propias corporaciones, y me refiero a la especialidad disciplinaria, se abran investigaciones generales contra los jueces, no para investigar lo que hicieron, sino para averiguar dónde pudieron equivocarse por tomarse en serio las garantías procesales y constitucionalmente; tenemos todos el deber de proteger”.

Esa investigación a la que hace referencia el vicepresidente de la Corte fue la que la Comisión de Disciplina abrió contra el juez que pidió remitir el expediente a la Comisión de Acusación para revisar si existieron posibles tratos denigrantes o exhibición pública en el caso de Primo Gay.

La compulsa de copias del juez de Medellín se dio después de que, tras la captura de Uñates López, alias Primo Gay, se conocieron varios videos en los que el presidente Abelardo De La Espriella lo encaró con varios términos como “miserable”, “asesino despreciable” y “porquería”, además de señalarlo por varios delitos antes de llegar a la etapa de juicio.

Después de esa decisión judicial, la Comisión Nacional de Disciplina investiga al juez municipal de Medellín por presunta extralimitación de funciones, tras haber pedido a la Comisión de Acusación investigar al mandatario por esos hechos.

Tensión en el Colegio de Abogados Penalistas: denuncian censura y la agremiación responde

Toda esa situación provocó la reacción del magistrado Quintero: “La independencia judicial, tan necesaria para administrar justicia y para garantizar el sistema democrático que a todos nos cubre, también se predica frente a nuestros pares. Más en estos tiempos que corren, donde paradójicamente en Colombia y en otros países, los mayores ataques a las instituciones provienen de mandatarios y congresistas”.

Esa tensión en la justicia también se está sintiendo en el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Allí, el abogado David Teleki, quien defendió en su momento a Nicolás Petro, denunció censura a las críticas sobre la política de seguridad del nuevo Gobierno, pero su colega Francisco Bernate, presidente de la agremiación, lo señaló de tener “actitudes inapropiadas” frente a las discusiones que se dieron en ese espacio.