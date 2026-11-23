La Defensoría del Pueblo emitió este lunes 23 de noviembre un informe sobre el reclutamiento de menores de edad en las regiones de Colombia, especialmente en zonas donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales.

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De acuerdo con el más reciente balance de la entidad, durante 2024 fueron identificados 690 casos de reclutamiento, mientras que en 2025 la cifra descendió a 449, lo que representa una reducción del 34,9 %, equivalente a 241 reportes menos.

Entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2026, la Defensoría dio a conocer que logró documentar otros 162 casos. Sin embargo, esta última cifra corresponde a un periodo parcial y no permite establecer una comparación definitiva con los dos años anteriores.

“Las cifras deben interpretarse con cautela debido al alto subregistro que existe. La reducción en los casos reportados no implica necesariamente una disminución del reclutamiento, pues muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”, indicaron.

Asimismo, dieron a conocer que durante los diez primeros meses de 2026, las disidencias de las Farc concentraron el 28,4 % de los casos registrados, seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 25,3 %, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 17,9 %.

Por su parte, las disidencias sin identificar representaron el 16 % de los reportes, mientras que al Clan del Golfo se le atribuyó presuntamente el 3,1 %.

Guerrilla del ELN. Foto: AFP

En el panorama territorial, Cauca encabeza los registros de 2026 con 43 casos, seguido de Norte de Santander, con 37; Nariño, con 16, y Antioquia, con 14. Otro de los aspectos que preocupa es la afectación a las comunidades étnicas. Según la Defensoría, el 22 % de las víctimas registradas durante 2026 pertenece a población indígena, mientras que el 11 % corresponde a población afrocolombiana.

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Del total de casos documentados este año, el 61 % corresponde a niños y adolescentes hombres y el 39 %, a niñas y adolescentes mujeres.

“Además, existen casos de niñas, niños y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares, sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento”, indicó la Defensoría.

En total, entre enero de 2024 y octubre de 2026, la entidad contabilizó 1.301 casos de reclutamiento de menores, una cifra que, según sus propias advertencias, debe analizarse teniendo en cuenta las dificultades para denunciar y la existencia de víctimas que nunca llegan a los registros institucionales.