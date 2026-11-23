La reacción de los uniformados ha causado sensación en las redes sociales y distintos usuarios los felicitaron por el gesto con la familia “esa sí es la Policía que nos representa a los colombianos”, dijo una mujer.

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Un conductor que viajaba con su familia hacia Montería, Córdoba, vivió un momento de angustia luego de que una de las llantas de su vehículo se pinchara en plena carretera. El problema se complicó porque no llevaba las herramientas necesarias para cambiar el neumático y no podía continuar el recorrido.

La situación tomó otro rumbo cuando aparecieron uniformados de la Policía de Tránsito. Según se observa en un video que comenzó a circular en redes sociales, el hombre temió que la llegada de los agentes terminara en un comparendo por no tener los elementos de seguridad. Sin embargo, la intervención fue muy diferente a la que esperaba.

Policía de Tránsito sorprende a familia varada en Montería, Córdoba, que pensaba iba a ser multada por no tener elementos de seguridad Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Policía de Tránsito sorprende a familia varada en Montería, Córdoba, que pensaba iba a ser multada por no tener elementos de seguridad Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Los policías se percataron de que en el vehículo viajaban una pareja y varios niños. Primero les entregaron agua para que pudieran hidratarse y, posteriormente, ayudaron al conductor a cambiar la llanta pinchada.

Con el apoyo de los uniformados, la familia logró solucionar el inconveniente y continuar su camino hacia Montería. El episodio ocurrió en una vía cercana a la capital de Córdoba y llamó la atención por la reacción de los agentes ante una emergencia que había dejado al vehículo detenido.

La frase que llamó la atención en el video

Además de la ayuda prestada, hubo un momento del registro que también despertó comentarios entre quienes compartieron la grabación. Durante el encuentro, el conductor y los uniformados pronunciaron la frase “estamos firmes por la patria todos”, expresión que se convirtió en uno de los detalles más comentados del episodio.

Policía de Tránsito sorprende a familia varada en Montería, Córdoba, que pensaba iba a ser multada por no tener elementos de seguridad Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

El video se difundió como un caso de asistencia de la Policía de Tránsito a una familia que quedó varada por una llanta pinchada y que no contaba con el kit de carretera completo.

La escena muestra una faceta distinta de los procedimientos que suelen asociarse con los agentes de tránsito. Esta vez, la llegada de los uniformados no terminó en una sanción, sino en una ayuda que permitió a una familia retomar su viaje.