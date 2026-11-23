El hombre llegó con prendas médicas, presentó documentos de un profesional acreditado y hasta participaba en una inducción. Una verificación terminó descubriendo su engaño.

Un hombre que se hacía pasar por médico fue descubierto por las autoridades en el municipio de Chipatá, Santander, cuando adelantaba un proceso de selección e inducción en una institución de salud. El sujeto utilizaba la identidad y los documentos de un profesional acreditado, pero las inconsistencias en su información terminaron dejando al descubierto la suplantación.

El caso llamó la atención porque el sospechoso ya habría utilizado una modalidad similar en el departamento del Chocó. Además, cuando las autoridades identificaron su verdadero nombre, notaron que registra 35 procesos judiciales por delitos como estafa, hurto y falsedad personal.

Captura de hombre señalado de suplantar a un profesional de la salud para conseguir trabajo en Chipatá, Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

Según explicó Edwin Antonio Prada, secretario de Salud de Santander, el hombre se identificaba como Jason José Sala y presentó documentos que correspondían a un médico inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Sin embargo, durante las verificaciones, el equipo evaluador encontró que la persona que estaba adelantando la contratación no correspondía al profesional cuyos documentos había presentado.

“Él trae los documentos de un médico que, al validarlo, coincide con un nombre que sí es médico, que tiene el ReTHUS, que tiene todo, pero posiblemente la persona que estaba allá no era con la que estaba contratando”, explicó el funcionario.

Captura de hombre señalado de suplantar a un profesional de la salud para conseguir trabajo en Chipatá, Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

Captura de hombre señalado de suplantar a un profesional de la salud para conseguir trabajo en Chipatá, Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

Uno de los aspectos que más preocupa tras conocerse el caso es que todavía no se ha establecido si el señalado alcanzó a prestar servicios médicos durante su permanencia en la institución.

El hombre fue capturado por la Policía mientras vestía prendas de médico y se encontraba en las instalaciones de salud. No obstante, posteriormente quedó en libertad tras el procedimiento.

La situación también provocó cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de las instituciones sanitarias. Ramiro Vásquez Giraldo, Coordinador de la veeduría Ciudadanía Activa, señaló que “las entidades deberían revisar rigurosamente las hojas de vida y las credenciales de quienes buscan ingresar a trabajar en el sector”.

Este caso representa el segundo episodio de suplantación de profesionales médicos detectado en Santander en menos de dos años y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de permitir vinculaciones sin una validación exhaustiva de la identidad y la formación de los aspirantes.